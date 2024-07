Oran : il ouvre le feu sur ses collègues et tire sur des civils, un soldat en crise appréhendé

Un incident sécuritaire d’une gravité sans précédent a secoué la ville d’Oran ce jeudi. Aux environs de 12 h, des tirs nourris ont semé la panique parmi les habitants et les passants. Un soldat, en proie à une crise psychologique sévère, a ouvert le feu sur ses collègues avant de s’enfuir de sa caserne en direction de la rue.

Grave incident sécuritaire à Oran : un militaire en crise ouvre le feu

La paisible du rond-point Cherfaoui, à proximité du parc Othmania, à Oran a été troublée par un incident sans précédent. La situation a rapidement dégénéré lorsque le militaire, armé et visiblement désorienté, a continué de tirer de manière aléatoire dans les rues avoisinantes après s’être échappé de la caserne. Les témoignages des résidents décrivent des scènes de chaos, marquées par des cris et une ruée pour se mettre à l’abri.

Face à l’urgence de la situation, un dispositif de sécurité important a été immédiatement déployé. La police, la gendarmerie nationale, et l’armée ont convergé vers le lieu de l’incident pour sécuriser la zone et neutraliser la menace. Des unités spécialisées, entraînées pour ce type de situation critique, ont été mobilisées pour maîtriser le militaire en fuite. Après une opération délicate, les forces de l’ordre ont réussi à appréhender l’individu, mettant ainsi fin à sa course destructrice.

Les premiers rapports font état de plusieurs blessés et, tragiquement, de possibles décès. Bien que le bilan officiel n’ait pas encore été confirmé, certaines sources évoquent la mort de trois personnes. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes de cet incident et apporter des réponses aux familles touchées par cette tragédie.

