Oran : épiant des étudiantes sous la douche à la cité, un agent démasqué

Une vidéo filmée par les résidentes de la cité universitaires Belgaid 4 à Oran a montré un agent de sécurité qui était en train d’épier les étudiantes sous la douche ! En effet, cette vidéo a été reprise par le média arabophone généraliste Ennahar. D’ailleurs, elle a suscité la colère des internautes. Effectivement, ceux-ci ont dénoncé cet acte immoral.

Comme on l’avait mentionné plus haut ladite vidéo a été filmée par les résidentes de la cité universitaire. En effet, les étudiantes ont décidé de filmer une vidéo afin de documenter ce mauvais comportement. Et ainsi, le dénoncer. On notera également que l’agent de sécurité a rapidement pris la fuite, dès sa découverte.

L’administration de la cité universitaire réagit

L’administration de la cité universitaire n’a pas tardé à réagir. En effet, les responsables de la cité Belgaid 4 à Oran ont donné plus de détails sur cette affaire. Et ce, via un communiqué publié sur la page Facebook officielle de la cité universitaire. Selon les révélations du communiqué, il est question d’un agent de sécurité qui travaille au niveau de la cité universitaire Belgaid 4 et qui répond aux initiales (K.A).

De sa part, la directrice des œuvres universitaires Amina Talbi a indiqué que l’accusé était, d’après les caméras de surveillance, en dehors des murs de la résidence universitaire, lors de cet incident. Quant à la directrice de la résidence, Zine Karima, cette dernière a considéré que ce comportement est inacceptable, non éthique et non professionnel. Dans ce sillage, Talbi Amina a assuré que toutes les mesures légales seront prises contre l’accusé. on vous laisse la vidéo ci-dessous.