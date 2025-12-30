Oran endeuillée par l’effondrement partiel d’un immeuble ancien : le wali visite les lieux

La ville d’Oran a été frappée, ce mardi, par un drame qui a profondément bouleversé les habitants. L’effondrement partiel d’un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble ancien a causé la mort de deux personnes, dont un enfant en bas âge. Le sinistre remet une nouvelle fois au centre du débat la question de la vétusté du bâti dans plusieurs quartiers urbains.

Selon les informations communiquées par la Protection civile, l’incident s’est produit en milieu de journée dans un immeuble ancien situé dans un quartier à forte densité de population. Une partie de l’appartement s’est soudainement effondrée, piégeant ses occupants sous les décombres. Les secours ont été immédiatement alertés et se sont rendus sur les lieux afin de porter assistance aux victimes.

Oran : deux morts dans l’effondrement partiel d’un appartement

Malgré la rapidité de l’intervention, le bilan humain s’est révélé lourd. Deux personnes ont perdu la vie : un enfant âgé de deux ans et un homme de 33 ans. Leurs corps ont été extraits des décombres puis transférés vers la morgue de l’hôpital d’Oran, a précisé la Protection civile dans un communiqué officiel. D’autres occupants de l’immeuble ont été pris en charge sur place, certains en état de choc.

L’effondrement a provoqué une vive émotion parmi les riverains, nombreux à s’être rassemblés à proximité du bâtiment. La peur d’un nouvel affaissement a conduit les autorités à sécuriser immédiatement le périmètre et à interdire l’accès à l’immeuble, le temps d’évaluer les risques. Des opérations de reconnaissance ont été engagées afin de s’assurer qu’aucune autre personne ne se trouvait sous les gravats.

Un enfant parmi les victimes

Ce drame relance la problématique récurrente des immeubles anciens et fragilisés, notamment dans les centres urbains historiques. À Oran, comme dans d’autres grandes villes du pays, plusieurs bâtiments souffrent d’un manque d’entretien et de dégradations avancées liées à l’âge, aux intempéries et parfois à des modifications non autorisées. Les habitants dénoncent régulièrement les dangers que représentent ces constructions, appelant à des opérations urgentes de réhabilitation ou de relogement.

Les autorités locales devraient ouvrir une enquête afin de déterminer les causes exactes de l’effondrement et d’identifier d’éventuelles responsabilités. Des expertises techniques seront menées pour évaluer l’état général de l’immeuble et décider des mesures à prendre, notamment en ce qui concerne les logements voisins.

En attendant les conclusions de l’enquête, la ville d’Oran pleure la perte de deux vies innocentes. Ce nouveau drame rappelle l’urgence d’une prise en charge sérieuse et durable du parc immobilier ancien, afin d’éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l’avenir.