Oran : d’une imposante taille, une baleine s’échoue non loin du rivage (vidéo)

À Oran, des pêcheurs ont fait la découverte d’une baleine échouée non loin du rivage de Cap Rousseau. En effet, de nombreuses vidéos qui circulent sur la toile montrent une baleine, espèce non identifiée, gît sur la surface de l’eau. Les raisons de cet incident ne sont pas connues.

D’une imposante taille, la baleine inanimée présentait des traces de plaies au long de sa partie latérale. Sur la toile, les internautes se sont montrés atterrés suite à cette triste découverte tout en soulignant la richesse des côtes algériennes.



Exportation des produits halieutiques : Oran enregistre une hausse significative

Dans un autre registre, les services de la production halieutique de la wilaya d’Oran ont indiqué que les exportations de la wilaya dans ce secteur ont connu une hausse importante.

Passant de 956 tonnes à 1500 tonnes, les produits halieutiques des côtes d’Oran s’exportent vers des pays européens et arabes, selon un responsable local du secteur.

Ainsi, mollusques et crustacés de la wilaya d’Oran ont été exportés à des pays comme la France, le Portugal, l’Italie et la Libye, précise Sendid M’naouar, responsable local du secteur de la Pêche et des productions halieutiques.

