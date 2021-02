Oran : disparition mystérieuse du Youtubeur « Fekrinho »

Aucune trace de Fekri ben Chenane, plus connu sous le nom de Fekrinho, depuis la matinée d’hier mercredi 24 février 2021. Le célèbre youtubeur est sorti tôt le matin de son domicile, et depuis, plus aucune nouvelle de lui n’est parvenue à alléger l’inquiétude de sa famille.

Selon la famille du disparu, Fekri Ben Chenane, le youtubeur humoriste célébre au sein des jeunes Algériens, est sorti faire sa séance de sport hier mercredi, aux environ de 8 h 30 du matin. C’était la dernière fois que les proches du jeune humoriste l’ont aperçu, aucune trace de lui n’a été retrouvé jusqu’à maintenant, ce qui a suscité une grande inquiétude au sein de ses amis et de ses proches.

Mystérieuse disparition

Fekrinho, indique sa famille, a pris la route hier matin, vers la foret de Canastel, pour faire ses exercices sportifs, comme à son habitude. Le jeune youtubeur y est allé à bord de sa voiture, une Volkswagen polo, de couleur blanche. Un avis de recherche a été également partagé sur les réseaux sociaux.

La famille du jeune humoriste vit dans l’inquiétude depuis la disparition de leur fils. Ses proches ont lancé un appel à toute personne, ayant vu, ou qui disposerait d’information qui pourrait indiquer ou se trouve Le jeune Fekri, à appeler ce numéro : 0698935934.

Le jeune humoriste est largement connu et suivi sur les réseaux sociaux. Ses vidéos humoristiques drôles et pertinentes connaissent un véritable succès au sein des jeunes Algériens. La chaine du jeune youtubeur compte plus de 128 000 abonnés.