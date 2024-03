Oran : Des carcasses et des abats d’ânes découverts dans un abattoir clandestin

Les services vétérinaires de la direction des services agricoles d’Oran ont saisi d’importantes quantités de viande d’âne dans un abattoir à Aïn Turk, dans la wilaya d’Oran.

La découverte a été faite suite à une inspection de l’établissement, qui a révélé des pratiques contraires aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Des images saisissantes publiées par la direction des services agricoles d’Oran sur Facebook exposent la réalité crue de cet abattoir clandestin. Des carcasses d’ânes dépecées gisent sur le sol, accompagnées de têtes écorchées ainsi que des quartiers de viande de baudet. Des tables de découpe maculées de sang et des couteaux aiguisés complètent ce décor macabre.

Mustapha Zebdi, président de l’association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), a confirmé la découverte d’un abattoir clandestin dans la commune de Aïn Turk. Il a déclaré que l’organisation se constitue partie civile dans l’affaire afin de faire valoir les droits des consommateurs et de lutter contre ce type de pratiques frauduleuses.

Rappelons que la commercialisation de la viande de baudet est interdite en Algérie pour des raisons religieuses et sanitaires. La consommation de viande d’âne peut présenter des risques pour la santé, car elle peut être contaminée par des parasites et des maladies.

🟢 A LIRE AUSSI : Viande d’ânes : un atelier d’abattage découvert à el Taref, 3 individus interpellés (Vidéo)

L’affaire a suscité l’indignation des citoyens sur les réseaux sociaux, qui ont appelé à des sanctions exemplaires contre les responsables de cet abattoir clandestin.