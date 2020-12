Oran : Démantèlement d’un réseau international de drogue 

Les éléments de la Brigade de Recherches et d’Investigations (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya d’Oran, ont réussi à démanteler un réseau criminel international de trafic de drogue.

Selon les informations rapportées par l’Agence officielle, « les éléments de la Brigade de Recherches et d’Investigations (BRI) de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel international de trafic de drogue et à saisir plus de 144 kilos de résine de cannabis ».

Au cours de cette opération, « les éléments de la BRI ont arrêté cinq (5) individus, âgés entre 31 et 56 ans, pour leur implication dans ce réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants, de transport, stockage et livraison de ce produit prohibé ».

« Après l’obtention de l’autorisation du procureur de la République du tribunal d’Oued Tlelat, les éléments de la Sûreté ont procédé à des opérations de perquisition au niveau des domiciles des mis en cause ».

Lors de ces perquisitions, « les enquêteurs ont découvert pas moins de 144,5 kilos de résine de cannabis, une somme de 7,15 millions de dinars, issue des revenus de la commercialisation de la drogue, ainsi que trois (3) véhicules (deux véhicules légers et un camion) utilisés dans le transport, le stockage et la livraison des stupéfiants, et 10 téléphones mobiles ».

La même source a souligné que cette opération intervient suite à « des informations, parvenues aux services concernés, concernant un réseau criminel dangereux activant dans le trafic et la commercialisation internationale de drogue ».

Par ailleurs, les cinq (5) suspects seront présentés devant la justice après les procédures d’usage pour les chefs d’accusation retenus à leur encontre, à savoir, « l’atteinte à l’économie nationale, l’infraction à la législation des changes et du mouvement de capitaux de et vers l’étranger ».