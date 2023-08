Oran : démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de migrants

Les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale à Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de migrants et l’organisation de passages secrets en voilier.

Conformément au communiqué émis par le même corps de gendarmerie, les enquêtes, les opérations de recherche et la surveillance des membres du réseau ont abouti à la cessation des activités criminelles à portée internationale.

| À LIRE AUSSI : À Oran, une personne s’est noyée alors qu’elle faisait les ablutions (vidéo)

Ce réseau était impliqué dans le transport illégal d’immigrants depuis le Maroc vers l’Algérie, et il gérait également la préparation et l’organisation de leur passage clandestin par voie maritime.

La police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Boumerdès a réussi à contrecarrer une tentative illégale de migration clandestine impliquant 10 personnes. L’information a été rapportée par une source issue de la sûreté de la wilaya ce mercredi.

Plusieurs personnes interpelées

Les enquêtes ont également abouti à l’interpellation de 9 individus, dont 5 de nationalité algérienne et 4 de nationalité marocaine.

la confiscation d’un bateau muni d’une machine à vapeur de 150 chevaux, de deux moteurs, d’un camion et d’une moto, ainsi que de 10 bidons d’essence de 30 litres. En plus de cela, une somme de 1 950 euros et 20 livres turques, ainsi que 2 500 DZD, des passeports et des armes blanches ont été saisis.

| À LIRE AUSSI : Suite au décès d’un touriste, les autorités démantèlent un important réseau criminel à Oran

Les individus soupçonnés ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de Felwes, après que toutes les procédures judiciaires nécessaires aient été accomplies.

Dans le même contexte, la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Boumerdès avait réussi à contrecarrer une tentative illégale de migration clandestine impliquant 10 personnes. Ceci a mené à l’arrestation de 10 individus âgés de 30 à 40 ans.