Oran bat tous les records : plus de 53 000 quintaux de céréales récoltés en 2025

La wilaya d’Oran a enregistré une production de plus de 53 000 quintaux de céréales toutes catégories confondues jusqu’au 31 juillet 2025, dépassant largement les prévisions du présent saison agricole (2024-2025), fixées à 46 000 quintaux, selon les chiffres communiqués par la direction locale de l’agriculture.

Récolte céréalière record à Oran : Plus de 53 000 quintaux produits

Ce résultat marque une progression impressionnante par rapport à la saison précédente, où la récolte n’avait pas dépassé 20 000 quintaux, souligne Kalthoum Saâda, cheffe par intérim du service de production agricole et d’appui technique.

La superficie moissonnée a également connu une hausse notable, atteignant 6 000 hectares contre 4 000 hectares en 2023-2024, et dépassant les prévisions fixées à 5 000 hectares. Cette augmentation significative témoigne de l’efficacité des stratégies agricoles mises en place.

Les facteurs clés de la réussite agricole à Oran

Les services agricoles attribuent cette performance agricole à plusieurs facteurs : l’engagement des agriculteurs, la mise à disposition de semences et d’engrais de qualité, l’octroi de crédits saisonniers “El Rafik” à un grand nombre de producteurs, ainsi que l’accès facilité aux équipements d’irrigation.

Le soutien logistique a également joué un rôle majeur, avec 770 tracteurs et plus de 90 moissonneuses-batteuses mobilisés durant la campagne agricole. Ces ressources ont permis d’optimiser les opérations de récolte et de maximiser les rendements.

Collecte des céréales : un taux de livraison record à la CCLS d’Oran

En matière de livraison à la Coopérative des céréales et légumineuses sèches (CCLS) d’Oran, 39 000 quintaux ont déjà été collectés, représentant plus de 73 % de la production totale — un taux largement supérieur aux 50 % enregistrés l’année dernière. Ce chiffre témoigne de l’efficacité du système de collecte des récoltes.

La CCLS poursuit la réception des récoltes et restera ouverte aux agriculteurs jusqu’au lancement de la prochaine saison agricole, assurent les responsables. Cette mesure vise à faciliter le processus pour les agriculteurs et à garantir une gestion optimale des stocks.

Cette performance confirme le dynamisme du secteur agricole oranais et démontre que, grâce à un accompagnement efficace et une bonne coordination, les objectifs fixés peuvent non seulement être atteints, mais aussi largement dépassés. L’agriculture oranaise se positionne ainsi comme un modèle de réussite.

