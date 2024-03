Oran-Alicante : Algérie Ferries modifie le programme des traversées

Dans une récente communication, l’entreprise Algérie Ferries a informé ses clients d’importantes modifications apportées à son programme de traversées maritimes, affectant directement la ligne Oran-Alicante-Oran. Ces ajustements interviennent dans un contexte où la régularité des services de la compagnie est cruciale pour de nombreux voyageurs entre l’Algérie et l’Espagne.

Selon les détails fournis, la traversée initialement prévue le 10 mars de Oran à Alicante a été reportée au 11 mars à 23h00. De même, le voyage de retour Alicante-Oran a vu sa date de départ décalée du 11 au 13 mars à 11h00. Face à ces modifications, Algérie Ferries a proposé des alternatives aux voyageurs affectés, leur offrant la possibilité de reprogrammer leur voyage pour des dates ultérieures, avec la promesse d’un dédommagement.

La compagnie a suggéré aux passagers de la traversée Oran-Alicante du 10 mars de choisir la liaison du 19 mars à 23h00. Pour ceux prévus sur le trajet Alicante-Oran du 11 mars, des options pour le 18 ou le 20 mars ont été mises à disposition. Cette flexibilité vise à minimiser les désagréments causés par ces changements inattendus, tout en assurant la continuité du service.

Quelles sont les conséquences pour les voyageurs ?

Ces annonces répétées de modifications de dernière minute ont suscité une vague de mécontentement parmi les clients d’Algérie Ferries, beaucoup exprimant leur frustration sur les réseaux sociaux. Les voyageurs se trouvent désorientés, confrontés à l’incertitude de leurs plans de voyage, dans un contexte où beaucoup comptent sur ces liaisons pour des raisons personnelles ou professionnelles.

La difficulté à suivre les changements incessants dans le programme de la compagnie soulève des questions sur la gestion des opérations et la communication avec les clients. Bien que la proposition de reprogrammation des voyages et de dédommagement soit une mesure d’atténuation, elle ne résout pas entièrement le problème de la confiance érodée entre la compagnie et ses usagers.

La situation met donc en lumière les défis auxquels sont confrontées les compagnies de transport dans la gestion des imprévus et la communication efficace avec leur clientèle. Pour Algérie Ferries, il devient impératif de revoir ses stratégies opérationnelles et de communication pour restaurer la confiance de ses clients et assurer la fiabilité de son service, dans un secteur où la concurrence ne cesse de croître.

Ainsi, les récents événements autour des modifications de programme d’Algérie Ferries reflètent les tensions entre les nécessités opérationnelles d’une compagnie de transport et les attentes de ses clients. La manière dont Algérie Ferries gérera cette crise et les mesures qu’elle prendra pour prévenir de tels désagréments à l’avenir seront déterminantes pour son image et sa relation avec sa clientèle.