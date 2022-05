Oran – Alicante Algérie Ferries : le programme d’été 2022

Parmi les nouveautés contenues dans le nouveau programme de la compagnie nationale maritime, le renforcement du nombre des traversées pour plusieurs de ses lignes. Pour rappel, le ministère des transports a dévoilé le nouveau programme pour l’été 2022, dans un communiqué rendu public le 19 mai dernier.

A ce titre, la flotte nationale a enregistré un bon nombre de nouveautés sur ces liaisons, qui vont lui permettre de répondre à la demande de la diaspora algérienne et d’apaiser ainsi les tensions au niveau de ses agences. Concernant sa ligne reliant Oran à Alicante en Espagne, Algérie ferries prévoit de mobiliser ses trois navires, à savoir : El djazair II, Tassili II mais aussi le Tariq Ibn Ziyad. Et ce selon le programme suivant :

Oran – Alicante, le programme du mois de juin 2022

Dans le sens d’ Alicante – Oran :

Les départs sont prévus pour les 3, 10, 17 et 24 juin 2022 à 19h00;

Les dates d’arrivées sont les 4, 11, 17 et 25 juin 2022 à 8h00.

Dans le sens Oran – Alicante :

Les départs sont programmés pour le 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2022 vers 19h00;

Les arrivées sont prévues pour les 3, 10, 17, 24 juin et 1 juillet 2022 à 8h00.

Le programme d’Algérie ferries pour le mois de juillet 2022

Au départ d’Alicante vers Oran :

Les dates de départs sont programmées pour les 1, 7, 14, 21 et 30 juillet 2022 à 19h00;

Les arrivées sont planifiées les jours du 2, 8, 15, 21 et 31 juillet 2022 vers 8h00 du matin.

Depuis Oran et à destination d’Alicante :

Les départs sont prévus pour les 6, 13, 20 et 29 juillet 2022 à 19h00;

Les arrivées sont programmées pour les 7, 14, 20 et 30 juillet 2022 vers 8h00.

Le programme du mois d’Août 2022

Depuis Alicante vers Oran :

Les dates des départs sont programmées comme suit : 4, 12, 19 et 24 Août 2022 à 19h00;

Les arrivées sont prévues pour les 5, 13, 20 et 25 Août 2022 vers 8h00.

Dans le sens Oran – Alicante :

Les départs sont fixés pour les 3, 11, 18, 23 et 31 Août 2022 vers 19h00;

Les dates d’arrivées sont les suivantes : 4, 12, 19, 24 Août 2022 à 8h00 du matin.

Le programme du mois de septembre 2022

Dans le sens Alicante – Oran :

Les départs sont prévus pour les 1, 8, 16, 23, 30 septembre 2022 à 19h00;

Les arrivées sont pour les 2, 9, 17, 24 septembre et le 1 Octobre 2022 à 8h00.

Dans le sens Oran – Alicante :

Les dates des départs sont fixées pour les 7, 15, 22 et 19 septembre 2022 à 19h00;

Les arrivées sont programmées pour les lendemains, à savoir les 8, 16, 23 et 20 septembre 2022 à 8h00.

Algérie Ferries appelle ses clients à plus de calme

Pour ne plus subir de tensions au niveau de ses agences et revivre une nouvelle fois le même scénario, Algérie Ferries fait appel ce dimanche 22 mai 2022 à sa clientèle en les invitant à apporter leur contribution à la réussite du déroulement de la vente des réservations programmée pour le lundi 23 mai 2022.

« Nous appelons notre communauté à plus de calme et de sérénité devant nos agences en Algérie et en France », tel est indiqué dans le communiqué d’Algérie ferries en rassurant ses clients sur la disponibilités des places « Les voyages supplémentaires autorisés offrent trois fois plus de capacités » en insistant sur le fait que « l’ENTMV a mis en place les moyens humains et matériels suffisants pour servir et satisfaire sa clientèle ».