Oran – Alicante : Algérie Ferries annonce un changement dans le programme des traversées

La Société Nationale de Transport Maritime a annoncé une série de modifications dans son programme de voyages, publiées via sa page officielle sur Facebook.

Ces ajustements concernent principalement les trajets entre Alicante et Oran.

Tout d’abord, le voyage Alicante-Oran, initialement prévu pour le 31 juillet à 19h00, est reporté au 3 août à 12h00 à bord du navire de la compagnie Trasmediterránea. De même, le départ d’Alicante pour Oran prévu pour le 2 août sera désormais effectué le 6 août à 11h00 sur le navire Algérie 2.

Des changements de destination ont également été annoncés. Par exemple, le voyage Oran-Alicante prévu le 1er août à 19h00 se transformera en un trajet Oran-Almería le 3 août à 22h00, toujours à bord du navire Trasmediterránea. De plus, le départ prévu pour le 3 août à 19h00 d’Oran vers Alicante deviendra également un voyage vers Almería le même jour à 22h00.

En ce qui concerne le trajet retour, le voyage Alicante-Alger prévu pour le 4 août à 19h00 est modifié pour devenir un voyage Alicante-Oran le 7 août à 19h00, à bord du navire Algérie 2.

De même, le trajet Alger-Alicante du 5 août à 17h00 est remplacé par un voyage Oran-Alicante le même jour à 22h00 sur le même navire.

Annaba – Marseille : changement du programme d’Algérie Ferries

Outre les changements concernant Alicante et Oran, d’autres ajustements touchent les trajets vers Annaba et Marseille. Le trajet Marseille-Annaba du 4 août à 12h00 sera désormais un voyage Marseille-Béjaïa le 4 août à 17h00 à bord du navire Tassili 2.

Le voyage retour Annaba-Marseille du 5 août à 12h00 sera également modifié pour devenir un trajet Béjaïa-Marseille le même jour à 17h00 sur le même navire.

Enfin, la société a annoncé que le voyage Oran-Marseille, initialement prévu pour le 6 août à 11h00, est reporté au 8 août à 12h00, à bord du navire Algérie 2.

Ces ajustements montrent la volonté de la Société Nationale de Transport Maritime de s’adapter aux circonstances et d’assurer un service continu à ses clients malgré les imprévus.

Les passagers sont invités à vérifier régulièrement les mises à jour pour éviter tout désagrément.

En conclusion, la Société Nationale de Transport Maritime a pris des mesures pour modifier son programme de voyages afin de mieux répondre aux besoins des passagers.

Ces changements touchent principalement les trajets vers et depuis Alicante, Oran, Alger, et Annaba, avec des reports de dates et des changements de destinations.

Les passagers sont encouragés à consulter les informations mises à jour pour planifier leurs voyages en conséquence.