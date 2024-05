Oran – Alicante : Algérie Ferries annonce des modifications dans le programme

Algérie Ferries a annoncé aujourd’hui, vendredi, une nouvelle modification dans son programme de traversées reliant les ports d’Oran et d’Alicante.

Selon un communiqué d’Algérie Ferries, les traversées des 28 avril et 1er mai ont été fusionnées en une seule traversée via la ligne Oran-Alicante le 4 mai à 02h00 du matin. De même, les traversées des 29 avril et 2 mai, ainsi que celle du 4 mai, ont été regroupées en une seule traversée le 4 mai via la ligne Alicante-Oran à 19h00.

Dans un autre communiqué, l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs a annoncé un retard dans le départ d’une de ses traversées reliant les ports d’Oran et d’Alicante.

Selon Algérie Ferries, il s’agit de la traversée Oran-Alicante prévue et préalablement modifiée pour le 4 mai à 02h00 du matin, désormais retardée au 5 mai à 19h00.

Il convient de noter qu’Algérie Ferries a récemment apporté d’importantes modifications à son programme de traversées entre les ports d’Oran et d’Alicante.

Algérie Ferries : d’autres modifications ont été annoncées pour mai 2024

Dans un communiqué récent, diffusé ce jeudi 2 mai 2024, le transporteur maritime national Algérie Ferries annonce de nouvelles modifications dans son programme de voyages au départ du port d’Alger à destination de Marseille. Voici les changements annoncés :

La traversée Marseille-Alger, initialement prévue pour le 9 mai à 17h, remplacera le voyage Marseille-Béjaïa ;

Le voyage Alger-Marseille, initialement programmé pour le 11 mai 2024 à 12h, remplacera le trajet Béjaïa-Marseille.

Algérie Ferries présente ses excuses à ses clients pour ces changements, sans toutefois fournir les raisons de ces modifications.