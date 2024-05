Oran – Alicante : Algérie Ferries affiche les priorités pour la traversée d’aujourd’hui

La compagnie nationale de transport maritime de voyageurs, Algérie Ferries, a communiqué une information cruciale pour les passagers concernés par les trajets entre les ports d’Oran et d’Alicante.

Dans une seconde annonce, la société a précisé que la priorité pour la traversée Oran-Alicante du 11 mai à 19h00 sera accordée aux détenteurs de billets de retour, ayant déjà utilisé les traversées suivantes :

Oran-Alicante le 28 avril

Oran-Alicante le 1er mai

Oran-Alicante le 3 mai

Alger-Alicante le 5 mai

Cette mesure vise à assurer une organisation fluide du voyage en permettant aux passagers de régler toutes les formalités administratives et logistiques à l’avance, évitant ainsi les éventuels désagréments de dernière minute.

Algérie Ferries insiste sur l’importance de respecter ce délai d’inscription, garantissant ainsi un traitement efficace des passagers et de leurs véhicules. L’objectif est d’offrir à chaque voyageur un départ sans stress ni retard.

Lancement d’une promotion estivale par Algérie Ferries

Mohamed El Habib Zahana, représentant d’Algérie Ferries, a annoncé des préparatifs en cours pour une nouvelle campagne promotionnelle à l’occasion de l’été 2024. Cette saison coïncidera également avec la fête de l’Aïd El Adha, ce qui en fait une période cruciale pour les familles algériennes résidant à l’étranger. Afin de faciliter leurs déplacements, les entreprises de transport maritime et aérien ont conçu des tarifs compétitifs pour rendre leurs services plus accessibles.

En parallèle des promotions, le secteur du transport maritime prépare une amélioration des performances des structures d’accueil des passagers et de leurs véhicules dans les principales gares maritimes du pays. Ceci inclut la modernisation des infrastructures dans les ports d’Alger, Béjaïa, Annaba, Ghazaouet, Oran, Mostaganem et Skikda. Ces améliorations visent à optimiser l’accueil et à réduire les délais de traitement des bateaux et des passagers.

Les préparatifs comprennent également la facilitation de l’accès aux gares maritimes afin de fluidifier les flux de voyageurs et d’accroître la satisfaction des passagers. La diversification des offres commerciales, tant en termes de qualité que de prix, fait aussi partie des initiatives prévues pour rendre le transport maritime plus attractif et compétitif pour la saison estivale à venir. Ainsi, Algérie Ferries s’engage à fournir un service de haute qualité tout en proposant des tarifs abordables pour une expérience de voyage agréable.