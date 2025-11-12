Oran accueille les premières Olympiades nationales des métiers : la jeunesse algérienne à l’honneur

La ville d’Oran s’apprête à accueillir, dès lundi prochain, la première édition des Olympiades nationales des métiers.

Organisé par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. L’événement se tiendra au village méditerranéen. Il réunira 300 candidats venus de 58 wilayas, aux côtés de 5 000 participants du secteur, 300 bénévoles et plus de 120 médias mobilisés pour la couverture. Près de 60 000 visiteurs sont attendus, confirmant l’intérêt croissant du public pour la formation professionnelle et les métiers techniques.

Dans une déclaration à la radio nationale, Hamida Bougabis, sous-directrice au ministère, a affirmé que cette manifestation constitue « une plateforme nationale pour valoriser les compétences de la jeunesse algérienne et renouveler l’image de la formation professionnelle ». Les compétitions, qui se dérouleront du 17 au 21 novembre, mettront en avant la créativité, l’innovation et la maîtrise technique des jeunes talents issus des centres de formation du pays.

44 spécialités réparties sur six grands domaines

Les Olympiades des métiers couvriront 44 disciplines regroupées dans six grands domaines :

Technologies du bâtiment et des travaux publics : plomberie, installations électriques, plâtrerie, carrelage.

Technologies de l’information et de la communication : développement de logiciels, réseaux informatiques, solutions mobiles.

Industrie et ingénierie : mécanique industrielle, conception assistée par ordinateur, électronique.

Services : coiffure, esthétique, pâtisserie, réception hôtelière.

Arts et création : bijouterie, mode, art floral, design graphique.

Transport et logistique : maintenance automobile, mécanique aéronautique, technologies des poids lourds.

Selon Bougabis, l’Algérie entend profiter de cette édition pour préparer sa participation aux Olympiades mondiales des métiers, prévues à Shanghai en 2027, ainsi qu’aux Olympiades africaines des métiers. L’objectif est clair : faire de l’Algérie un pôle régional d’excellence en formation professionnelle, mais aussi une plateforme maghrébine et africaine d’échange d’expériences et de savoir-faire.

Encourager l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes

Dans le même contexte, la responsable a rappelé la création de 123 centres de développement de l’entrepreneuriat, ayant déjà bénéficié à plus de 4 000 jeunes. Le ministère prévoit également l’ouverture de 59 nouveaux centres, ainsi que la formation de 150 encadreurs et 59 responsables dans la création de start-up. Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie nationale visant à lier la formation professionnelle à l’innovation et à l’économie réelle.

Pour Hamida Bougabis, les Olympiades des métiers auront un impact économique et social positif. Ceci en améliorant la qualité de la main-d’œuvre et en renforçant la compétitivité des entreprises nationales. Elle a également souligné que la formation professionnelle est désormais perçue comme un choix stratégique pour les familles algériennes, grâce aux débouchés prometteurs qu’elle offre dans des secteurs en plein essor, tels que les chemins de fer ou le dessalement de l’eau de mer.

