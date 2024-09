Oran : à la découverte de 5 lieux incontournables de la perle de l’ouest

Oran, la deuxième plus grande ville d’Algérie, et l’une des plus belles du pays. Située en bord de la Méditerranée, elle offre un mélange harmonieux entre, culture, histoire et modernité.

Oran abrite une panoplie d’endroits époustouflants, dans lesquels les visiteurs puissent découvrir la beauté de la ville et y passer des moments mémorables, en famille, entre amis ou en solo.

Dans ce guide, vous trouverez une sélection de lieux à ne pas manquer lors d’un séjour à Oran.

Le Fort de Santa Cruz

À hauteur de 429 d’Altitude, le Fort de Santa Cruz est une sentinelle historique qui date de l’époque coloniale espagnole, au 16ᵉ siècle. Il domine toute la ville d’Oran et offre une vue imprenable sur la mer. Cet endroit incontournable, avec son emplacement stratégique, symbolise l’histoire et la résistance.

La Place d’Armes

Nichée au cœur de la ville, la Place d’Armes vous permettra de découvrir l’authenticité d’Oran. Il s’agit d’un endroit incontournable pour une balade au centre-ville, et pour admirer la beauté de l’architecture des bâtiments datant de l’époque coloniale.

Le Palais du Bey

Pour une véritable immersion historique et culturelle, le Palais du Bey est un endroit de passage immanquable à Oran. Avec ses jardins verdoyants et ses mosaïques intriquées, ce palais vous plongera dans une ambiance orientale unique.

Le Musée Ahmed Zabana

Dédié à la mémoire du martyr Ahmed Zabana, ce musée retrace l’histoire de l’Algérie et renferme des collections datant de la préhistoire. Une visite au musée Ahmed Zabana à Oran vous offrira une expérience culturelle enrichissante. Ainsi, elle vous permettra de découvrir les différentes étapes évolutives de l’Algérie à travers les siècles.

Le théâtre d’Oran

Il a vu le jour en 1907, ce joyau architectural au style néo-mauresque est l’un des endroits à visiter absolument lors d’une escapade à Oran. Le théâtre d’Oran mêle histoire et culture, il s’agit d’un espace dynamique où l’on peut assister à des spectacles variés ainsi qu’à des événements artistiques.

Endroits supplémentaires à visiter à Oran

Oran n’est pas qu’une ville portuaire, c’est une destination touristique de choix en Algérie. Elle abrite une panoplie de lieux emblématiques. Voici quelques options supplémentaires pour découvrir davantage la ville :

Le front de mer ;

Les plages de la corniche ;

Les îles Habibas ;

Le petit Lac ;

La mosquée du Pacha ;

L’église Saint-Louis

La grande synagogue ;

La Porte d’Espagne ;

La promenade Ibn Badis ;

Le château neuf ;

En somme, que vous soyez passionné d’architecture et d’histoire, ou simplement en quête de découverte, Oran saura vous séduire avec ses diverses facettes.

