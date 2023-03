Oran : plusieurs personnes sauvées dans l’effondrement d’un vieil immeuble

L’effondrement d’un bâtiment en mauvais état au cœur de la ville d’Oran est survenu ce 13 mars et a fait plusieurs blessés. Les services de la protection civile, appelés sur les lieux en urgence, ont réussi à sortir des décombres 2 rescapés jusqu’ici.



Un immeuble de 5 étages s’est effondré en quasi-totalité à la mi-journée ce 13 mars au niveau du quartier « Plateau » d’Oran. Le bâtiment, situé à la rue des Frères Niat, s’est écroulé en une seule traite, explique le voisinage. C’est aux environs de 12h20 que le vieil immeuble colonial a cédé, faisant résonner un bruit sourd dans tout le quartier.

Les autorités ont été appelées immédiatement pour procéder au secours des habitants du bâtiment, ensevelis sous les décombres des 5 étages effondrés. Selon la Direction Générale de la Protection Civile, les autorités ont pu extirper 2 personnes pour le moment : une femme âgée de 75 ans et un enfant âgé de 10 ans. Les recherches se poursuivent à l’heure actuelle et les services de la protection civile tentent toujours de trouver des survivants. La brigade canine de sauvetage a été sollicitée pour secourir les habitants ensevelis, dont le pronostic vital est engagé, le plus vite possible.

L’immeuble constitué de 5 étages est situé en plein centre-ville et menaçait de s’écrouler depuis longtemps. Le Wali d’Oran, Said Sayoud s’est rendu immédiatement sur les lieux pour mesurer l’ampleur des dégâts.

