Oran : 23 personnes appréhendées pour possession de drogues

La criminalité bat son plein en Algérie ; et représente l’un des fléaux les plus impactants au sein d’une société. De ce fait, un sentiment d’insécurité s’installe ce qui affecte la qualité de vie des honnêtes citoyens. C’est pour cela que les autorités tentent tant bien que mal de combattre celle-ci, entre campagne de sensibilisation et affaires criminelles soigneusement menées puis résolues.

C’est dans ce cadre que les forces de l’ordre de la wilaya d’Oran ont mis la main sur plusieurs individus qui opéraient dans l’illégalité. Ce jeudi 3 novembre 2022, les éléments de la gendarmerie accompagnés de ceux de la sureté d’Oran ont réussi à appréhender plusieurs personnes. Celles-ci possédaient de la drogue dont du « kif » et des comprimés psychotropes, destinés à la consommation et non à la vente.

C’est plus précisément dans les daïras de Bir El djir et de Hassi Bounif que l’opération a eu lieu. Celle-ci a permis aux forces de l’ordre d’arrêter 23 personnes mais aussi de saisir plusieurs objets qui permettront d’étoffer le dossier. La saisie effectuée s’est soldée par la confiscation de différents psychotropes, de drogues mais aussi d’armes blanches et de motos.

Une arrestation qui n’a pas été de tout repos

Après avoir commis des actes répréhensibles, certains malfrats tentent encore le tout pour le tout pour échapper à la justice. Il faut dire que les criminels n’ont pas pour habitude de faciliter la tâche à la police, et préfèrent plutôt leur mettre des bâtons dans les roues. Cette arrestation n’est pas une exception et celle-ci n’a pas été de tout repos pour les éléments de la police et de la gendarmerie de la wilaya d’Oran.

En effet, si certains individus de la bande n’ont pas rechigné pour se rendre, d’autres ont été plus rebels et se sont enfuit, pensant pouvoir se dérober mais il en fallait plus pour que les autorités les laissent passer à travers les mailles du filet. Ils se sont mis à leurs trousses, et c’est seulement après une course poursuite à travers Oran que les forces de l’ordre ont réussi à mettre la main sur les bandits.

Indice de criminalité 2022 : où en est l’Algérie ?

Numbeo est une base de données mondiale d’origine serbe, qui communique des statistiques liées à plusieurs secteurs, dont la criminalité à travers les différents pays. C’est donc grâce à l’indice de criminalité pour l’année 2022 communiqué par cet organisme que nous pouvons évaluer l’état de l’Algérie en termes de criminalité.

Pour rappel, cet indice représente « une estimation » du niveau global de criminalité et est exprimé grâce à un score. Si ce score est inférieur à 20 le niveau de criminalité est très bas, s’il est entre 20 et 40 il est faible, s’il est entre 40 et 60 il est modéré, s’il est entre 60 et 80 il est élevé, s’il est supérieur à 80 il est très élevé.

Les statistiques communiquées par Numbeo révèlent donc le niveau de criminalité algérien, ainsi que le classement du pays au niveau mondial et africain. L’Algérie détient un indice de criminalité de 53,25 ce qui catégorise le pays comme étant une nation avec un niveau de criminalité modéré.

Cet indice permet donc de classer l’Algérie dans le TOP 10 des pays africains (10eme place) et le TOP 100 mondial (97e place).