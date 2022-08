Oran: 2 décès suite à la chute d’un rocher à la plage, la mairie réagit

Avec l’arrivée de la nouvelle rentrée scolaire, les familles algériennes profitent des quelques jours restant de la saison estivale pour passer quelques journées en compagnies de leurs enfants au niveau des différentes plages et piscines du pays. Cependant, ces vacances d’été ont été marquées par nombreuses noyades et accidents mortels.

En effet, dans un communiqué rendu public par la protection civile, cette dernière a fait savoir que deux estivants ont retrouvé la mort suite à une chute d’un rocher au niveau de l’une des plages de la wilaya d’Oran. Les services de la protection civile ont fait état, également, d’une troisième victime gravement blessée par ce même éboulement.

Une chute de rocher à Oran fait deux morts

Conformément aux informations relatées par la même source, les trois victimes font partie d’une famille. Qui, a rejoint la plage de Ain Franine, le dimanche 7 août, pour profiter d’un moment de détente. Cependant, le destin a décidé autrement et deux causer la mort de deux membres de cette famille. Notamment, le père âgé de 48 ans et son fils dont l’âge est estimé à 11 ans. Par ailleurs, la maman de 38 ans ayant subi de plusieurs blessures a été évacuée vers l’hôpital le plus proche.

Dans cette intervention, les services de la protection civile de la wilaya d’Oran ont mobilisé huit camion et sept ambulance. Mais aussi plusieurs équipes d’intervention spécialisées pour secourir les victime de cette chute de rocher.

Chute de rocher à Ain Franine : la plage fermée

Suite à cet accident, les autorités compétentes de la région, notamment la mairie, ont décidé d’agir dans l’immédiat. Et ce en limitant l’accès aux rochers de cette plage. De son côté, en réaction à cette douloureuse nouvelle, le wali d’Oran a décidé de fermer totalement la plage de Ain Franine. Qui se trouve à l’est de la wilaya. En effet, cette décision est entrée en vigueur, hier le 7 août, pour éviter toutes sortes de risques découlant de la chute de ces rochers. Cette fermeture totale intervient pour permettre de réaliser l’ensemble des études géotechniques nécessaires.

Par ailleurs, il convient de rappeler que cet accident n’est pas le seul à être enregistré au cours de l’actuelle saison estivale. En effet, Algérie 360 a partagé avec vous, il y a quelques jours. Un drame survenu au niveau de l’un des parc aquatique du pays. Il s’agit de celui qui a donné la mort à une petite fille de 8 ans. Décédé dans la piscine de l’hôtel The Titanic sis à Tizi Ouzou.