Orages, pluies et vents violents : la météo se déchaîne en Algérie ce samedi 15 novembre

Le pays connait un week-end aux allures de montagnes russes météorologiques. Les premières heures de la journée de ce samedi 15 novembre annoncent déjà la couleur, l’atmosphère se charge, les masses d’air s’entrechoquent et les perturbations reprennent du terrain. Les services météorologiques dressent un tableau contrasté, où les averses orageuses, les pluies, les vents violents et les soulèvements de sable s’invitent dans plusieurs wilayas du Sud et du Centre.

D’après l’alerte publiée ce matin, les premières manifestations orageuses se déclenchent dès 15h00. Les nuages s’épaississent rapidement sur Laghouat et Ghardaïa, deux wilayas placées sous surveillance. Les services Météo anticipent des averses orageuses soutenues jusqu’à 18h00. Le phénomène s’accompagne de rafales suffisamment fortes pour soulever le sable et réduire la visibilité sur certains axes routiers, ce qui complique les déplacements en fin d’après-midi.

Météo Algérie : retour des pluies et changement de temps dès demain !

Cette dégradation marque le début d’un changement de dynamique qui se renforce demain, dimanche. Les services météorologiques annoncent en effet l’arrivée d’une perturbation active, un système dépressionnaire plus organisé, chargé d’humidité et capable de produire des pluies intenses sur une large partie du territoire.

Les régions du Nord conserveront un temps relativement chaud malgré la couverture nuageuse. Les températures y resteront légèrement supérieures aux normales saisonnières. Sur les régions du Centre et de l’Est, le ciel adopte un ton plus nuancé, entre éclaircies timides et nuages denses.

À l’Ouest, la situation évolue plus franchement, la matinée commence avec un soleil toujours présent à l’horizon, mais les nuages avancent progressivement avant de déverser des pluies parfois marquées en fin de journée.

Ces précipitations concerneront notamment les wilayas de Mostaganem à Tiaret. Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Relizane, Mascara et Tiaret. Ainsi que les wilayas de Saïda, Naâma, El Bayadh, Tissemsilt, Médéa, Djelfa, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa qui entreront à leur tour dans le champ de la perturbation.

Quelles températures prévoir cette semaine ?

Les températures conservent des valeurs modérées malgré ce contexte instable. Les régions côtières enregistrent entre 24 et 28 °C, tandis que l’intérieur du pays affiche des valeurs comprises entre 21 et 27 °C. Les vents montent jusqu’à 50 km/h, ce qui renforce le caractère dynamique de cette perturbation.

Le Sud du pays suit une trajectoire différente. Le dimanche s’y déroule sous un ciel largement dégagé, avec une chaleur plus marquée. Les températures oscillent entre 25 et 36 °C, et les vents atteignent par moments 40 km/h, sans provoquer de phénomènes significatifs.

Ce week-end apporte donc un mélange de chaleur, de vent, de pluie et d’instabilité. Il rappelle que la transition vers la saison froide s’installe par paliers, avec des contrastes bien marqués entre les régions. Les services météorologiques recommandent d’adapter les déplacements et de rester attentifs à l’évolution des conditions, notamment dans les wilayas placées sous alerte.