Or ingéré et devises cachées : un trafic de 127 900 euros déjoué, 3 femmes arrêtées à El Aioun

La brigade de la police des frontières terrestres d’El Aioun, à El Tarf, en collaboration avec la brigade de lutte contre la criminalité économique et financière de la police judiciaire ont déjoué une importante tentative de transfert illicite de capitaux et d’or, qui s’est soldée par l’arrestation de trois femmes.

L’opération a eu lieu au courant de la semaine dernière et a permis de mettre la main sur un montant en devise estimé à hauteur de 127 900 euros et 2.85 kilogrammes d’or. À l’issue des contrôles effectués sur le véhicule en question, trois femmes ont été arrêtées pour tentative de transfert illicite de capitaux et de métaux précieux à destination de la Tunisie.

Elles cachaient de l’or dans le ventre : 3 femmes arrêtées à El Aioun

La semaine dernière, la police des frontières terrestres à El Aioun, en collaboration avec la brigade de lutte contre la criminalité économique et financière à El Tarf, a mis en échec une tentative de contrebande de devises et de métaux précieux à destination de la Tunisie.

En effet, l’affaire a commencé à la frontière terrestre d’El Aioun, près de la Tunisie, notamment lorsqu’un véhicule de tourisme a été intercepté. À bord, se trouvaient les trois femmes qui s’apprêtaient à quitter le territoire national pour la Tunisie.

Un examen médical par radiographie, mené dans le cadre de l’enquête lancée à leur encontre, a révélé la présence de corps étrangers à l’intérieur de leurs ventres. Des quantités considérables d’or ont été ensuite extraites et une importante somme en devises étrangères, notamment 127 000 euros, a été saisie. L’or a été fondu en petits morceaux pour faciliter sa dissimulation.

Les suspectes présentées devant la justice

Les suspectes ont été déférées devant le procureur de la République près du tribunal d’El Kala. Elles font face à de graves accusations, notamment la constitution d’une association de malfaiteurs, en vue de commettre des délits portant atteinte à l’économie nationale.

Les charges incluent également le trafic illicite de métaux précieux et des infractions à la législation et à la réglementation relatives aux changes et au mouvement de capitaux depuis et vers l’étranger.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’opération est déjoué en Algérie. La plus récente concerne une opération menée à l’aéroport d’Alger, qui s’est soldée par la saisie de 182 000 euros, des armes à feu et des pièces antiques sur deux passagers, qui s’apprêtaient à s’envoler vers la Turquie.