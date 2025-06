Or et argent pour l’huile d’olive algérienne : 2 marques locales couronnées en Italie

Deux huiles d’olive algériennes, « Dahbia » et « Chibi », viennent de décrocher les honneurs lors de l’édition 2025 du EVO IOOC (Italy International Olive Oil Contest), un concours international de renom dédié à l’huile d’olive extra vierge.

La première a remporté une médaille d’or, la seconde une médaille d’argent. Des distinctions qui témoignent d’un savoir-faire ancestral porté par des producteurs passionnés, et qui installent un peu plus l’Algérie sur la carte des meilleures huiles au monde.

Dans un univers où chaque goutte est jugée à la loupe, ces deux marques ont su convaincre un jury international exigeant. Et derrière leur succès, ce sont des histoires de terres, de familles, et de traditions qui s’expriment.

L’Algérie primée au concours EVO IOOC 2025 : une distinction mondiale pour des terroirs locaux

Le concours EVO IOOC, qui s’est tenu en Italie, est considéré comme le deuxième plus prestigieux du secteur oléicole mondial. Juste après le concours Mario Solinas organisé par le Conseil oléicole international. Chaque année, il attire des centaines de producteurs venus des quatre coins du globe. Pour cette 10e édition, les huiles ont été évaluées selon des critères précis :

L’équilibre aromatique

L’intensité des arômes

La pureté du produit

La qualité de l’extraction

Dans ce contexte très compétitif, les deux marques algériennes ont su tirer leur épingle du jeu.

Huile d’olive « Dahbia » : l’or liquide de Benhar

La médaille d’or revient à « Dahbia », une huile produite dans la région de Benhar à Aïn Ouessara (wilaya de Djelfa), sur une exploitation de plus de 40 hectares appartenant à Hakim Alileche. Ce producteur n’en est pas à son coup d’essai. Son huile s’est déjà illustrée dans plusieurs compétitions internationales au Japon, en Grèce, en France, en Italie et en Suisse.

🟢 À LIRE AUSSI : Le drapeau algérien au sommet du monde : Nessim Hachaichi réussit l’ascension de l’Everest

De plus, « Dahbia » incarne une vision moderne de l’oléiculture algérienne, alliant techniques d’extraction avancées et respect des caractéristiques naturelles du terroir. Son profil gustatif raffiné et équilibré, a su convaincre un panel de juges expérimentés.

Huile d’olive « Chibi » : le goût et le savoir-faire de Kabylie

De son côté, la marque « Chibi », distinguée par une médaille d’argent, porte en elle l’histoire d’une tradition familiale vieille de plus d’un siècle. Depuis 1920, l’entreprise familiale produit son huile à Tirmitine, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

🟢 À LIRE AUSSI : Golfe d’Alger, urbanisme, e-paiement… : les 5 dossiers clés sur la table du gouvernement

En effet, ce n’est pas la première fois que « Chibi » rayonne au-delà des frontières. Elle a déjà remporté des prix lors de concours en Allemagne et au Royaume-Uni. Sa réputation s’est construite sur une continuité générationnelle et une attention particulière portée à la qualité du produit.

Huile d’olive algérienne : une reconnaissance qui en appelle d’autres

En outre, les lauréats du concours seront officiellement récompensés le 12 juillet prochain à Rome. Lors d’une cérémonie qui se tiendra à l’Acquario Romano, centre d’expositions et d’événements culturels situé au cœur de la capitale italienne. Un moment de reconnaissance pour les producteurs et une opportunité de visibilité supplémentaire pour l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Viande, fruits et légumes : où en sont les prix à quelques jours de l’Aïd ?

En effet, ces distinctions ne sont pas seulement des trophées. Elles symbolisent un potentiel agricole encore trop peu valorisé sur la scène internationale. L’Algérie, pays aux terres oléicoles étendues et à la tradition séculaire. Commence à récolter les fruits d’une montée en gamme amorcée ces dernières années. En somme, à travers « Dahbia » et « Chibi », c’est toute une filière qui peut espérer gagner en notoriété et en structuration.