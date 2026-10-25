OQTF : un mois, 7 jours ou 48 heures pour faire un recours, les règles à connaître

Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) se conteste devant le tribunal administratif. Le délai pour agir dépend de la situation de la personne au moment de la notification. Un mois, 7 jours ou 48 heures : voici les règles en vigueur depuis la réforme de 2024.

OQTF : un mois, 7 jours ou 48 heures pour faire un recours

La loi immigration du 26 janvier 2024 a profondément simplifié le contentieux des OQTF. Pour les décisions prises depuis le 15 juillet 2024, le délai de recours ne dépend plus du type d’OQTF. Il dépend désormais de la situation de la personne : libre, assignée à résidence ou placée en rétention.

Dans le cas général, la personne dispose d’un mois pour saisir le tribunal administratif. Ce délai tombe à 7 jours si elle est assignée à résidence ou détenue en prison. Il se réduit à 48 heures seulement en cas de placement en rétention administrative.

Cas général : un mois pour agir, le tribunal statue en six mois.

un mois pour agir, le tribunal statue en six mois. Assignation à résidence ou détention : 7 jours pour agir, le juge statue en 15 jours.

7 jours pour agir, le juge statue en 15 jours. Rétention administrative : 48 heures pour agir, le juge statue en 96 heures.

Les anciens délais de 15 et 30 jours, encore cités sur de nombreux sites, ne s’appliquent plus à ces décisions. Ces règles valent pour tous les étrangers, Algériens compris. Le délai applicable figure toujours sur la notification de l’OQTF, qu’il faut lire attentivement.

Recours contre une OQTF : le délai d’un mois dans le cas général

Le délai d’un mois concerne la grande majorité des OQTF, avec ou sans délai de départ volontaire. Il s’applique notamment après un refus ou un retrait de titre de séjour. Il court à partir du jour où la personne reçoit la notification de la décision.

Un recours gracieux auprès du préfet ne prolonge pas ce délai, pas plus qu’un recours auprès du ministre de l’Intérieur. Il ne faut donc jamais attendre leur réponse pour saisir le tribunal. Le recours peut viser l’OQTF, mais aussi le refus de titre de séjour, l’interdiction de retour ou le pays de renvoi.

Beaucoup d’OQTF suivent un refus de titre de séjour. Les Algériens concernés peuvent faire valoir devant le juge les droits issus de l’accord de 1968. Notre article sur le renouvellement du certificat de résidence rappelle les démarches à anticiper.

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Assignation à résidence ou rétention : 7 jours ou 48 heures pour contester l’OQTF

Une personne assignée à résidence dispose de 7 jours pour saisir le tribunal administratif. Un juge unique statue alors dans les 15 jours suivant le dépôt du recours. Le même délai de 7 jours s’applique à l’étranger détenu en prison et visé par une OQTF.

En rétention administrative, le délai tombe à 48 heures après la notification. Le juge unique statue ensuite dans les 96 heures suivant l’expiration de ce délai. Le juge judiciaire contrôle par ailleurs la légalité de la rétention, dans une procédure distincte.

La situation peut aussi changer après la notification de l’OQTF. Si une assignation à résidence ou un placement en rétention intervient avant la fin du délai d’un mois, ce délai prend fin. Un nouveau délai de 7 jours ou de 48 heures s’ouvre alors, et la préfecture doit en informer la personne.

Comment contester une OQTF devant le tribunal administratif

Le recours prend la forme d’une requête écrite, qui comporte la copie de l’OQTF et expose les arguments contre la décision. Il se dépose devant le tribunal administratif dont dépend la préfecture. En cas d’assignation ou de rétention, c’est le tribunal du lieu d’assignation ou de rétention qui est compétent.

Un particulier peut saisir lui-même le tribunal, sans avocat. La requête se dépose en ligne sur Télérecours citoyens, par courrier ou directement au greffe. En rétention, elle peut aussi être glissée dans la boîte aux lettres du tribunal, après horodatage.

L’aide juridictionnelle reste accessible pour contester une OQTF, même en situation irrégulière. Elle doit être demandée au plus tard lors du dépôt du recours. Pour ne prendre aucun risque, mieux vaut saisir le tribunal dans le délai, en lui demandant de désigner un avocat.

Le recours suspend l’éloignement pendant le délai de recours, puis jusqu’à la décision du juge. Si le tribunal annule l’OQTF, la préfecture délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine le dossier. S’il la confirme, la personne doit quitter la France.

Le jugement peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel, dans un délai d’un mois. Attention : contrairement au premier recours, l’appel n’est pas suspensif. La personne peut donc être éloignée avant que la cour ne statue.

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Algériens sous OQTF : ce que prévoit l’accord de 1968

Les Algériens suivent les mêmes délais de recours que les autres étrangers. Leur situation reste toutefois particulière, car leur séjour relève de l’accord franco-algérien de 1968. Ils peuvent ainsi invoquer devant le juge leur droit à un certificat de résidence d’un an ou de dix ans.

Une OQTF peut être exécutée pendant trois ans après sa notification. Lorsqu’elle ne prévoit aucun délai de départ volontaire, elle s’accompagne automatiquement d’une interdiction de retour en France. Cette interdiction peut durer jusqu’à cinq ans, voire dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.

Le nombre de certificats de résidence délivrés aux Algériens fait régulièrement débat, comme le montrent les chiffres des titres de séjour. D’autres pistes de régularisation font aussi l’objet de discussions, comme un titre de séjour de quatre ans par le travail. Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat ou une association dès la notification de l’OQTF, afin d’éviter toute confusion.

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