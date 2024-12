Option longtemps attendue, les Algériens pourront bientôt changer d’opérateur sans changer de numéro

Les Algériens pourront bientôt changer d’opérateur téléphonique sans pour autant perdre leur numéro. C’est ce qu’a annoncé Mohamed El Hadi Hannachi, président de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARCE), lors de son passage à l’émission « L’Invité du jour » de la chaîne 3.

L’un des sujets phares abordés a été la portabilité téléphonique, cette fonctionnalité tant attendue qui permettra aux abonnés de changer d’opérateur sans changer de numéro. Selon M. Hannachi, « toutes les étapes techniques ont été franchies » et le lancement est imminent, d’ici quelques mois.

Cette mesure, très attendue par les consommateurs algériens, devrait bouleverser le marché de la téléphonie mobile en incitant les opérateurs à améliorer leurs services pour fidéliser leur clientèle.

Grâce à la portabilité, les clients ne seront plus captifs de leur opérateur et pourront choisir plus librement celui qui propose les offres les plus attractives. Cette nouvelle dynamique devrait ainsi favoriser une concurrence accrue entre les différents acteurs du marché, ce qui devrait se traduire par une amélioration globale de la qualité des services proposés.

“Selon des statistiques, il faudra 18 mois pour un opérateur pour qu’il puisse récupérer un client perdu et cela coûte de l’argent en matière de publicité. Du coup, la portabilité se veut une guerre de la qualité de service”, a souligné M. Hannachi. Les opérateurs devront donc redoubler d’efforts pour séduire et retenir leurs abonnés.

Par ailleurs, le président de l’ARCE a rappelé les récentes sanctions financières infligées aux trois principaux opérateurs du pays, suite à des manquements constatés en matière de qualité de service.

Ces mesures, bien que conséquentes, ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de pousser les opérateurs à respecter leurs engagements contractuels.

La portabilité sur le numéro d’urgence sera bientôt opérationnelle en Algérie

Autre annonce importante : la portabilité sur les numéros d’urgence sera bientôt opérationnelle en Algérie. Concrètement, un abonné pourra ainsi passer un appel d’urgence depuis n’importe quel endroit du territoire, même si le réseau de son opérateur n’y est pas disponible. Cette mesure devrait améliorer la réactivité des secours et sauver des vies.

L’ARCE a également évoqué un assouplissement des règles concernant l’acquisition d’équipements sensibles pour les opérateurs. Cette mesure devrait favoriser l’innovation et permettre aux entreprises de s’adapter plus rapidement aux évolutions technologiques.

Enfin, M. Hannachi a annoncé le lancement d’un vaste programme visant à couvrir 1400 localités, principalement rurales, encore dépourvues de couverture réseau. Ce projet ambitieux, qui devrait s’étaler sur trois ans, permettra d’améliorer significativement la qualité de service pour les habitants de ces zones.

Ces annonces témoignent de la volonté de l’ARCE de renforcer la concurrence sur le marché des télécommunications et d’améliorer l’expérience utilisateur. Les prochains mois s’annoncent riches en nouveautés pour les consommateurs algériens.