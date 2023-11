Opportunité d’emploi : l’ambassade des États-Unis en Algérie recrute

L’ambassade des États-Unis en Algérie offre une opportunité d’emploi excitante pour les citoyens algériens en cette mi-novembre. Le département d’Elizabeth Moore Aubin est ainsi à la recherche d’un greffier spécialisé dans l’approvisionnement en fournitures. Pour être éligible, l’ambassade US demande un certain nombre de critères spécifiques.

Opportunité d’emploi à l’ambassade des USA en Algérie : un greffier recherché



Pour postuler à l’offre de l’ambassade, le candidat doit justifier d’une expérience préalable de 2 ans dans le domaine de l’approvisionnement et de la gestion des équipements, ainsi que des fournitures de maintenance.

Le candidat retenu sera chargé de l’acquisition et de la gestion des fournitures de maintenance, avec pour objectif de garantir l’obtention des meilleurs produits pour les installations de l’ambassade. Cette position offre une occasion unique de contribuer au bon fonctionnement des opérations et des services de l’ambassade US en Algérie.

La maîtrise des langues est également un facteur important. Être bilingue ou trilingue en anglais, français et/ou arabe est considéré comme un avantage supplémentaire, soulignant l’importance de la compétence linguistique dans le contexte international.

Les candidats intéressés sont invités à postuler en visitant le site officiel de l’ambassade des États-Unis en Algérie à cette adresse. Les candidatures seront examinées attentivement, et les candidats retenus seront ainsi contactés pour un entretien avec le service concerné au sein de l’ambassade. Cette opportunité représente l’occasion de jouer un rôle clé dans le domaine de l’approvisionnement au sein de l’ambassade des USA en Algérie.

Stage d’apprentissage aux USA : lancement du programme SLP 2024

Plus tôt dans le mois, l’ambassade US avait annoncé le lancement d’un nouveau programme de stage pour les étudiants algériens de 20 à 24 ans.

Le Student Leadership Program 2024, ou SLP, permet ainsi aux candidats sélectionnés d’être envoyés en immersion dans des universités américaines pour suivre des cours. Le programme comporte un stage de 4 semaines où les candidats auront l’occasion de pratiquer des activités communautaires.

Les critères d’éligibilité sont nombreux et vont du niveau de langue au revenu du foyer de l’étudiant (les candidats dont les revenus sont faibles sont priorisés). Pour s’inscrire, il est nécessaire d’envoyer sa candidature avant le 18 décembre 2023.