OPPO Reno 5, désigné smartphone officiel de « PUBG MOBILE Esports »

La marque technologique mondiale, OPPO a annoncé aujourd’hui que son smartphone Reno5 a été sélectionné comme smartphone désigné pour la compétition PUBG MOBILE Middle East and Africa Esports 2021. Le dernier modèle de la série Reno d’OPPO a été sélectionné pour sa capacité matérielle et logicielle de jeu extraordinaire qui offre une expérience exceptionnellement immersive et fluide.

PUBG MOBILE, en tant que l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde, s’associe à OPPO

pour la deuxième fois, après le succès de la Challenger Cup PUBG MOBILE MENA en 2019 avec

le lancement de la toute nouvelle série Reno.

La Challenge Cup 2019 à laquelle a participé pour la

première fois une équipe Algérienne, invitée pour l’occasion afin de représenter le pays lors de cet

événement sportif international. PUBG MOBILE figure parmi les jeux de tir compétitifs les plus

pratiqués en Algérie et figure continuellement dans le top des applications mobiles les plus

téléchargées dans le pays sur les stores d’applications pour mobiles.

Selon le cabinet d’études de marché mondial – YouGov, le Moyen-Orient abrite une des populations

de jeux en ligne avec le développement le plus rapide au monde, connaissant un taux de croissance

de 25% (Source : YouGov MENA). Un marché international où l’Algérie est en bonne position, juste

après le Maroc et l’Egypte, avec un marché national estimé à 107 millions de dollars en 2018 et une

croissance estimée à 400% entre 2015 et 2021 (Source : Statista). La communauté des joueurs de

la région est également la plus engagée et la plus immersive dans le gaming.

En tant que partenaire smartphone officiel de la compétition PUBG MOBILE Esports dans la région

Moyen-Orient et Afrique en 2021, OPPO sera présente aux championnats Esports que la franchise

PUBG organisera tout au long de l’année. OPPO continue à apporter son soutien aux activités

sportives qui est conforme au plan de PUBG MOBILE visant à développer les talents régionaux en

construisant une structure bien définie pour les sports électroniques.

Cela ouvre une voie claire du niveau local pour les néophytes ainsi qu’aux compétiteurs de niveau amateur en passant par ceux des ligues professionnelles. Sur la base d’une compréhension approfondie du marché, OPPO a

innové avec les derniers smartphones de la série Reno5 qui sont conçus pour une expérience de

jeu supérieure avec des fonctionnalités telles que le mode raccourci en jeu, le mode gaming dédié,

les Bullet Screen Messages et une sensibilité d’écran tactile réglable qui créent un environnement

pour que les utilisateurs soient totalement immergés dans leur loisir compétitif.

Fidèle à sa thématique de 2021 « Technologie pour l’humanité, bonté pour le monde », OPPO estime

que la technologie devrait permettre à l’humanité de vivre des vies entièrement connectées et de

tirer pleinement parti d’un monde propulsé par la digitalisation. En plus de ses fonctionnalités de jeu

supérieures, le Reno5 est sur le point de conquérir le marché algérien grâce à son processeur

Qualcomm Snapdragon 720G, son écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un

design lisse, léger et mince ainsi qu’une flash charge de 50 W – la plus sûre et l’une des plus rapides

technologies de recharge disponibles dans le commerce de par le monde.

Ethan Xue, Président d’OPPO Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « La stratégie d’OPPO est axée

sur l’engagement avec les passions de nos utilisateurs. Conformément à l’importante popularité du

gaming mobile dans la région, nous avons investi pour apporter la plate-forme de jeu idéale à nos

clients grâce à notre dernière série de smartphones Reno5.

Le fait d’être sélectionné par la principale société de loisirs numériques de la région en tant que partenaire officiel des smartphones pour la compétition PUBG MOBILE Esports témoigne de l’expérience de jeu extraordinaire et immersive offerte par notre smartphone Reno5. »

John Lacey, responsable de la division MENA chez Tencent, a déclaré : « Chez PUBG MOBILE, nous nous engageons à offrir le fun et le plaisir ultimes aux créateurs de tendances aventuriers et passionnés d’esports. En tirant parti de notre expérience et de notre expertise dans le domaine des sports électroniques, nous sommes excités par l’idée de nous associer à OPPO pour améliorer le paysage du gaming mobile en constante évolution. »

Cette année, en tant que smartphone officiel désigné de la compétition PUBG MOBILE Middle East & Africa Esports, Reno5 propose des configurations de puissance et de vitesse remarquables, ainsi que le meilleur affichage visuel de sa catégorie pour offrir une expérience de jeu MOBILE sans précédent.