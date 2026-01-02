OPGI : Plus de 1 000 logements actuellement en cours de construction dans cette wilaya

La dynamique du secteur du logement se poursuit dans la wilaya de Saïda. L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) a annoncé, ce jeudi, le lancement officiel du chantier de réalisation de 200 unités de type Logement Promotionnel Aidé (LPA). Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme visant à répondre à la demande croissante en habitations dans la région.

Situé dans le quartier stratégique de Dahar Chih, au chef-lieu de la wilaya, ce projet architectural de 200 logements est désormais en phase de concrétisation. Les autorités locales ont fixé un délai contractuel de 18 mois pour la remise des clés aux bénéficiaires.

Afin de s’assurer du respect des engagements, le Directeur général de l’OPGI de Saïda, M. Djebri Abderrahmane, s’est rendu sur les lieux ce mercredi. Lors de cette visite d’inspection, le responsable a insisté sur plusieurs points cruciaux.

Les entreprises de réalisation et les bureaux d’études ont reçu des instructions fermes pour renforcer les effectifs sur les chantiers.

Le respect des normes de qualité et des standards de finition demeure une priorité absolue. Un suivi permanent entre les différents intervenants est instauré pour lever les contraintes techniques et garantir la livraison dans les délais impartis.

État d’avancement des projets à Saïda

Le quartier Dahar Chih connaît une activité intense puisque 100 autres logements de la même formule (LPA) sont actuellement en cours de finalisation. Selon les prévisions de l’OPGI, cette tranche de 100 unités devrait être réceptionnée au milieu de l’année en cours (2026).

À l’échelle de la wilaya, le bilan du secteur de l’habitat affiche des chiffres significatifs. La Direction du Logement recense un programme global de 6 715 unités intégrant le Promotionnel Aidé (LPA) et le Social Participatif (LSP). La situation actuelle du parc se présente comme suit :

• 3 461 logements déjà achevés et livrés.

• 1 062 logements actuellement en cours de réalisation.

• Le reste du programme est en phase de lancement imminent.

Ainsi, cette accélération des projets immobiliers à Saïda témoigne de la volonté des autorités de réduire les délais d’attente et d’améliorer les conditions de vie des citoyens en facilitant l’accès à la propriété immobilière.

Qu’est-ce que le LPA ?

Le LPA est un logement neuf réalisé par des promoteurs (publics ou privés) selon des normes techniques strictes définies par le ministère de l’Habitat. Son prix est plafonné par l’État pour rester accessible. Contrairement au logement social, l’acquéreur en devient pleinement propriétaire dès la remise des clés.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Pour prétendre à ce programme en 2026, le postulant doit donc répondre à quatre critères majeurs :

• Revenu mensuel : Le revenu cumulé du ménage (demandeur + conjoint) doit être compris entre 24 000 DA et 120 000 DA (soit entre 1 et 6 fois le SNMG).

• Absence de propriété : Ne posséder aucun bien immobilier bâti ou terrain à bâtir, que ce soit pour le demandeur ou son conjoint.

• Aide de l’État : Ne jamais avoir bénéficié d’une aide financière étatique (AADL, social, rural, etc.).

• Résidence : Résider dans la wilaya où le projet est implanté.

La procédure est désormais 100% numérique pour garantir plus de transparence. Les souscriptions se font via des plateformes dédiées (comme le portail « Sakani » ou les sites des Wilayas). Un système de points est alors appliqué pour classer les demandes selon l’ancienneté professionnelle, la situation familiale et le lieu de résidence.