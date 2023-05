Opéré avec succès à Lyon, Bennacer indisponible plus longtemps que prévu

Ismael Bennacer a été opéré avec succès ce matin du genou. Le milieu de terrain international sera indisponible pour une durée de pas moins de six mois.

La semaine passée, lors de de la demi-finale aller de la Ligue des Champions UEFA face au rival l’Inter de Milan, Ismael Bennacer n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. On jouait la 18e minute, il a ressenti des douleurs au genou. Ce qui l’a contraint de céder sa place à son coéquipier Messias.

Après avoir subi des examens médicaux approfondis, il s’est avéré que la blessure du joueur nécessite une intervention chirurgicale. C’est ce matin qu’il est passé sur le billard. Selon un communiqué de l’AC Milan, le milieu de terrain international s’est fait opérer avec succès ce matin à Lyon, sous la houlette du Dr Bertrand Sonnery, en présence du médecin du club, le Dr Stefano Mazzoni.

A LIRE AUSSI : AC Milan : coup dur pour Bennacer

Selon la même source, le retour de Bennacer va durer plus longtemps que prévu. En effet, il sera indisponible pour environ six mois, ajoute la même source. Un véritable coup dur pour le lutin algérien qui devrait rater pratiquement toute la première moitié de l’exercice 2023/2024. Mais le staff médical du club milanais fera en sorte de le récupérer dans les plus brefs délais. On souhaite prompt rétablissement au joueur, une pièce maitresse à l’AC Milan et en sélection nationale.

L’entraineur de l’AC Milan apporte son soutien à Bennacer

Lors de la conférence de presse d’avant match face à l’Inter, l’entraineur de l’AC Milan, Stefano Pioli, a tenu à apporter son soutien au malheureux Ismaël Bennacer. Le coach est persuadé que son joueur va revenir plus fort.

» De tout notre cœur… que ce soit à cause de l’étape de la saison où nous nous trouvons ou à cause de la gravité de la blessure, cet échec n’était qu’une partie intégrante des risques associés à notre travail. Ismaël a une personnalité forte et mature au niveau mental. Ainsi, je suis sûr qu’il reviendra plus fort ». A-t-il déclaré.