Opérationnels en 2026 : voici où seront implantés les 5 nouveaux barrages d’eau

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive dans sa politique de gestion de l’eau. Alors que le pays a déjà atteint un haut niveau d’équipement en infrastructures hydrauliques, cinq nouveaux barrages viendront bientôt s’ajouter au réseau national.

Une annonce du ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, qui confirme la volonté de l’État de consolider durablement la sécurité hydrique et alimentaire, dans un contexte marqué par la pression croissante sur les ressources naturelles.

Cinq nouveaux barrages en préparation pour 2026

Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a révélé la prochaine mise en service de cinq barrages, actuellement en phase de finalisation. Ces infrastructures seront réceptionnées à partir du premier semestre 2026.

Implantés à :

Djedra (Souk Ahras).

Sidi Khalifa (Tizi-Ouzou).

Souk Telata (Tizi-Ouzou).

Boukhroura (El Tarf).

Lazraq (Khenchela).

Ces ouvrages viendront compléter un réseau déjà solide de 81 barrages répartis sur l’ensemble du territoire national. Avec ces nouvelles structures, la capacité globale de stockage d’eau atteindra près de 8,9 milliards de m³, contre 8,6 milliards actuellement.

Taha Derbal a également souligné que « plus de 600 retenues collinaires et petits barrages » sont déjà en place. Renforçant la gestion de proximité des ressources hydriques à l’échelle locale.

Dessalement et distribution : un réseau en pleine expansion

Le ministre a rappelé que 18 stations de dessalement d’eau de mer sont désormais opérationnelles. Assurant une capacité de production quotidienne de 3,75 millions de m³. 13 unités compactes complètent ces installations, totalisant 85 000 m³/jour.

Ces efforts conjoints permettent aujourd’hui à 98 % de la population d’être raccordée au réseau national de distribution d’eau potable, long de 185 000 km. Chaque habitant dispose en moyenne de 180 litres d’eau par jour, un indicateur en nette amélioration au fil des années.

Sécurité hydrique : un assainissement mieux structuré et plus efficace

L’assainissement figure également parmi les priorités du secteur. Selon le ministre, 234 systèmes de traitement des eaux usées sont en service à travers le pays. Dont 113 stations d’épuration et 121 dispositifs de traitement naturel.

La capacité totale atteint 1,13 milliard de m³ par an, dont 600 millions de m³ d’eau traitée. Ces résultats ont permis d’étendre le taux de raccordement aux réseaux d’assainissement à 93 %, grâce à un maillage de 97 400 km de conduites.

Enfin, Taha Derbal a rappelé que le secteur hydraulique contribue à hauteur de 70 % aux besoins en eau destinés à l’agriculture. L’exploitation combinée des ressources souterraines et de surface soutient les efforts de l’État pour garantir la sécurité hydrique et alimentaire du pays.