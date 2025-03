Opération de distribution de logements du 5 Juillet : 3 wilayas prioritaires pour Belaribi

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé hier soir, jeudi, une réunion au siège de la Banque nationale de l’habitat (BNH) pour évaluer les préparatifs relatifs à l’opération de distribution des logements programmée pour le 5 juillet prochain.

Selon un communiqué du ministère, cette réunion, qui a rassemblé des cadres du ministère ainsi que les directeurs du secteur au niveau des wilayas de M’Sila, El Bayadh et Khenchela, a été consacrée à l’écoute d’un exposé sur le secteur du logement dans ces wilayas et les obstacles entravant l’achèvement des programmes de logement en difficulté :

Pour la wilaya de M’Sila : Le programme de logement comprend 48 989 unités d’habitation sous différentes formules, dont 42 % sont achevées, 13 % en cours de réalisation et 45 % n’ont pas encore démarré.

Pour la wilaya de Khenchela : Le programme comprend 26 703 unités , avec 45 % achevées, 13 % en cours de réalisation et 42 % non entamées.

Pour la wilaya d’El Bayadh : Le programme compte 28 116 unités, dont 44 % sont achevées, 9 % en cours de réalisation et 47 % non entamées.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveaux pôles, suivi, dates… Belaribi dicte la marche pour accélérer AADL 3

Belarbi accélère la distribution de logements pour le 5 Juillet

Dans le cadre du programme de distribution prévu pour le 5 juillet 2025, la wilaya de M’sila verra la distribution de 10 059 unités, comprenant 393 logements publics locatifs, 4 426 logements ruraux, 5 090 lots sociaux et 150 logements promotionnels aidés. Pour la wilaya de Khenchela, 1 880 unités seront attribuées, dont 140 logements publics locatifs, 986 logements ruraux et 610 lots sociaux. Enfin, à El Bayadh, 3 215 unités seront distribuées, incluant 550 logements publics locatifs, 2 456 logements ruraux, 111 lots sociaux et 98 logements promotionnels aidés.

🟢 À LIRE AUSSI : Distribution de logements : Belaribi presse le pas et fixe la date

Relance des projets de logement promotionnel aidé en difficulté

À l’issue de l’exposé sur la situation des trois wilayas, le ministre Belaribi a donné des instructions pour revoir les délais convenus avec les entreprises de réalisation afin de réduire la durée des travaux. Il a également ordonné de faire un état des lieux de tous les projets de logement promotionnel aidé en difficulté et de veiller à ce que tous les travaux des lots sociaux soient achevés avant la fin juin 2025.

Concernant la wilaya d’El Bayadh, le ministre a décidé d’envoyer une commission d’inspection du ministère, composée de trois directeurs centraux, pour examiner la situation sous tous ses aspects administratifs et techniques, trouver des solutions appropriées et prendre les mesures nécessaires pour relancer tous les projets.

🟢 À LIRE AUSSI : Logements AADL : Comment profiter de la réduction de 10 % ? (Officiel)

Enfin, le ministre a salué la rapidité d’exécution des projets relevant de la direction des équipements publics de la wilaya de M’sila.