Opération de distribution de logements du 1ᵉʳ Novembre : Belarbi fixe ses priorités

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belarbi, a souligné, jeudi dernier, la nécessité de contrôler la qualité des logements publics locatifs devant être distribués à partir du 1er novembre prochain, ainsi que l’avancement des travaux.

Ces instructions ont été données par Belarbi lors d’une réunion préparatoire à l’opération de distribution de logements prévue le 1er novembre, qui s’est tenue au siège de la Banque nationale de l’Habitat (BNH).

Selon un communiqué du ministère de l’Habitat, un nombre important de logements de la formule location-vente, est programmé pour être distribué, et le ministre a insisté sur la nécessité de contrôler leur qualité et l’avancement des travaux.

Le premier responsable du secteur a rappelé la nécessité de mettre à jour en permanence le fichier national du logement, étant donné qu’il constitue le seul moyen de lutter contre la fraude et d’empêcher l’obtention de logements par des personnes n’y ayant pas droit, d’autant plus que le secteur travaille avec un système d’information partagé avec d’autres secteurs.

En ce qui concerne le programme AADL 2 certaines wilayas sont concernées par la distribution, car la plupart d’entre elles ont achevé le programme, précise le communiqué du ministère.

Un autre dossier a retenu l’attention du ministre lors de cette réunion : la préparation effective de la mise en œuvre du programme quinquennal 2024-2029, approuvé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui porte sur 2 millions de logements.

Le ministre a déclaré que la préparation de la mise en œuvre du programme de l’année prochaine se fait dès maintenant et que les travaux commenceront immédiatement après l’adoption de la loi de finances 2025.

Plus de 14 000 hectares réservés pour de nouveaux projets de logements

Il a précisé qu’il incombe à la direction générale de l’habitat, en coordination avec la direction générale de l’aménagement urbain, de l’architecture et de la construction, d’établir un calendrier pour le lancement des projets en 2025, ainsi qu’un calendrier spécifique pour la distribution des logements pour l’année prochaine 2025, notamment lors des dates historiques importantes (5 juillet et 1 novembre).

À cet égard, et afin d’accélérer la réalisation des programmes achevés en 2023 et 2024, le ministre a ordonné de réduire les délais de lancement et d’achèvement des projets, ainsi que de s’acquitter de toutes les créances des contractants dans les délais impartis, ce qui permettra de maintenir un rythme permettant de respecter les délais de livraison des logements pour le quinquennal 2025-2029, en concrétisation du programme du million de logements.

En ce qui concerne la mobilisation du foncier dans les wilayas de Batna, Alger, Tizi Ouzou, Médéa, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Blida, Tipaza, M’sila et Ain Defla, le ministre a précisé qu’une superficie de plus de 14 000 hectares appartenant à l’État avait été réservée, ce qui pourrait accueillir un programme de logement de grande envergure.

En conclusion de sa réunion technique, le ministre a donné des instructions au directeur général de l’AADL ainsi que le directeur général de sa filiale chargée de la gestion immobilière « Gest Immo », afin de poursuivre la réhabilitation et la peinture des cités AADL.