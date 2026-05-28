Vaste opération de collecte lancée : pourquoi l’État mise sur la valorisation des peaux d’ovins cette année ?

Chaque année après l’Aïd El Adha, des tonnes de peaux d’ovins finissent abandonnées ou jetées, malgré leur potentiel industriel. Cette fois, les autorités veulent changer la donne. À travers plusieurs wilayas du pays, l’opération nationale de collecte des peaux de moutons a officiellement démarré, avec un mot d’ordre clair. Transformer ce déchet souvent négligé en ressource exploitable par l’industrie locale.

Dans un communiqué, le ministère de l’Industrie a annoncé le lancement de cette campagne nationale précisant que la peau du mouton est une valeur à ne pas gaspiller.

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Une initiative qui mobilise plusieurs acteurs sur le terrain afin d’assurer la récupération, le transport et la valorisation des peaux issues du sacrifice de l’Aïd.

Collecte des peaux de moutons : une mobilisation nationale après l’Aïd El Adha

Le groupe public GETEX figure parmi les principaux intervenants engagés dans cette campagne. Les autorités locales, les services techniques, les associations, les équipes de collecte de terrain ainsi que les Centres d’enfouissement technique (CET) participent également au dispositif mis en place. Permettant ainsi d’assurer le bon déroulement des opérations de :

Collecte des peaux de moutons

Transport vers les centres de traitement

Tri et transformation industrielle

Réduction du gaspillage des matières récupérables

Les autorités cherchent ainsi à mieux organiser une filière qui connaît souvent des difficultés après l’Aïd, notamment à cause des mauvaises conditions de conservation des peaux ou de leur abandon dans les rues et les décharges.

Pourquoi l’État mise sur la valorisation des peaux d’ovins cette année ?

À travers cette campagne, les pouvoirs publics veulent renforcer la valorisation des ressources locales et réduire les pertes liées aux déchets issus de l’Aïd El Adha.

Les peaux récupérées peuvent être utilisées dans plusieurs secteurs industriels, notamment le textile et le cuir. Le ministère souligne que cette démarche s’inscrit dans une logique de transformation industrielle et de récupération des matières premières disponibles localement.

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Le slogan choisi pour cette campagne met d’ailleurs l’accent sur cet aspect économique, transformer un résidu souvent jeté en matière exploitable par les usines nationales.

Cette opération intervient également dans un contexte où les autorités multiplient les initiatives liées à l’économie circulaire et à la réduction du gaspillage.

Enfin, le ministère de l’Industrie insiste sur la nécessité d’une coordination entre les différents intervenants pour préserver la qualité des peaux collectées et permettre leur exploitation dans les meilleures conditions.