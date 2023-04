OPEP+ : les raisons de la réduction volontaire de production de pétrole

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a participé lundi, par visioconférence, à la 48e réunion du Comité ministériel de suivi OPEP et non OPEP (JMMC), indique un communiqué du ministère.

Selon ce communiqué, la réunion du JMMC était consacrée à l’examen des conditions et les perspectives d’évolution à court terme du marché mondial du pétrole ainsi que le respect des engagements volontaires de limitation de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour les mois de janvier et février 2023.

En outre, à l’issue de cette réunion, le Ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que « Sur la base des données mensuelles qui nous ont été présentées, nous avons relevé avec satisfaction que les pays membres de l’OPEP+ ont parfaitement respecté leur niveau de production requis et ce, conformément à la décision prise le 05 octobre 2022 de réduire notre offre globale de 2 Mbj, et nous avons également discuté des développements récents observés sur le marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme».

Le ministre Arkab ajoute : « Malgré des signaux positifs en provenance de Chine, les conditions du marché appellent à la prudence. Les incertitudes autour de la croissance économique mondiale pourraient conduire à un ralentissement de la demande de pétrole. Le marché pétrolier est largement approvisionné alors que les stocks commerciaux sont revenus à leur plus haut niveau depuis deux ans ».

L’OPEP+ décide par précaution de réduire la production de pétrole

Expliquant également qu’au terme des discussions certains pays membres de l’OPEP et non membres de l’OPEP dans la déclaration de coopération, ont décidé, de manière préventive et afin d’assurer la stabilité du marché pétrolier, de procéder à une réduction volontaire de leur production qui s’ajoute à celle convenue lors de la 33e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 5 octobre 2022. Donc, entre mai et décembre 2023, l’Algérie réduira volontairement sa production d’un volume supplémentaire de 48 000 b/j ».

Pour conclure, le communiqué du ministère informe que le JMMC a décidé se réunir le 04 juin 2023 pour examiner le respect des engagements de baisse de la production des pays de l’OPEP+ et pour évaluer la situation du marché pétrolier international.