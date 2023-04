OPEP+ : l’Algérie réduira volontairement son quota de barils/jour à partir de mai

L’Algérie procédera à une réduction « volontaire » de son quota de production de pétrole de 48.000 barils/jour, à partir de mai prochain et jusqu’à la fin de l’année en cours, en coordination avec certains pays membres de l’OPEP et non-Opep, a indiqué le ministère de l’Energie et des Mines aujourd’hui, le dimanche 2 avril 2023, dans un communiqué rendu public.

« L’Algérie procèdera à une réduction volontaire de 48.000 barils par jour, de mai à fin 2023, en coordination avec certains pays membres de l’OPEP et non membres de l’OPEP dans la déclaration de coopération », a fait savoir la même source.

« Cette réduction volontaire est une mesure préventive qui s’ajoute à la réduction de la production convenue lors de la 33e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 5 octobre 2022 », souligne le communiqué.

L’Opep+ avait déja décidé de baisser la production globale

En décembre 2022, les 23 pays de l’Opep+ (13 membres de Opep et 10 pays producteurs non membres) avaient opté pour le maintien de leur plan de baisse de leur production globale, pour décembre 2022 et janvier 2023, décidé lors de leur réunion à Vienne en Autriche, en octobre 2022.

Pour les raisons de la décision par l’OPEP+ de baisser de la production en décembre passé. Le ministre des Energies et des Mines, Mohamed Arkab avait déclaré qu’il leur avait apparu « que depuis plusieurs semaines, une accumulation de facteurs baissiers agissent négativement sur la volatilité des prix et la stabilité du marché pétrolier international. Les craintes liées à une récession économique mondiale, le ralentissement de l’économie chinoise, l’inflation élevée et un dollar fort pèsent sur les perspectives de croissance de la demande mondiale de pétrole alors que le marché est suffisamment approvisionné. »

En ajoutant, qu’au terme des discussions ayant eu lieu lors de cette réunion : « nous avons décidé de poursuivre nos efforts communs au sein de l’OPEP+ pour assurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, conformément à l’accord que nous avons conclu le 05 octobre dernier à Vienne. Nous restons extrêmement vigilants à l’évolution des fondamentaux du marché pétrolier international. »