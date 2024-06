OPEP+ : l’Algérie poursuit ses réductions volontaires de la production de pétrole

Le Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab a participé ce dimanche à une réunion importante à Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Cette rencontre a réuni les pays membres de l’OPEP+ impliqués dans la réduction volontaire de la production pétrolière.

Selon un communiqué du ministère, après des discussions approfondies, les ministres du pétrole d’Algérie, d’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, d’Irak, du Kazakhstan, du Koweït, d’Oman et de Russie ont décidé de poursuivre les réductions volontaires de production jusqu’à la fin de l’année 2025. Cette décision reflète une volonté commune de stabiliser le marché pétrolier international.

Mohamed Arkab, Ministre de l’Énergie et des Mines, a également pris part aux travaux de la 188ème conférence ministérielle de l’OPEP. Il a participé à la 54ème réunion du Comité de surveillance ministérielle conjointe et à la 37ème réunion ministérielle des pays de l’OPEP et des pays non membres de l’OPEP.

Durant ces réunions, les ministres responsables du pétrole et les représentants des pays signataires de la Déclaration de coopération de l’OPEP+ ont échangé leurs points de vue sur la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives à court terme.

Le communiqué du ministère souligne que la situation économique mondiale reste incertaine quant à son évolution à court terme. Cette incertitude est due en grande partie à la stagnation de la croissance dans les pays industrialisés et à la croissance économique modérée dans de nombreux pays émergents.

Demande mondiale de pétrole en ralentissement

La demande mondiale de pétrole montre des signes de ralentissement à cause de l’incertitude concernant la croissance économique dans plusieurs régions. Malgré cela, le marché pétrolier continue de bénéficier d’un approvisionnement relativement stable et suffisant.

Les discussions ont mis en évidence que les décisions prises, tant collectivement qu’individuellement, pour ajuster la production des pays de l’OPEP+ ces dernières années ont été bénéfiques. Elles ont démontré leur efficacité pour équilibrer et stabiliser le marché pétrolier mondial.

En marge des réunions de l’OPEP+, le Ministre de l’Énergie et des Mines a eu des entretiens avec le Ministre de l’Énergie saoudien, le Prince Abdulaziz bin Salman. Ils ont exploré les moyens de renforcer les relations bilatérales entre leurs deux pays dans le secteur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne l’échange d’expertise et le renforcement des investissements.

Le ministre Arkab a également mené des discussions d’intérêt commun avec plusieurs autres ministres présents à Riyad. Parmi eux, le Vice-Premier ministre russe et irakien ainsi que les ministres du pétrole du Kazakhstan et du Koweït.

Ces échanges ont permis de consolider les relations entre les pays membres de l’OPEP+ et de discuter de futures coopérations potentielles dans le secteur énergétique. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour maintenir la stabilité du marché pétrolier.