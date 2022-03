Open Africain de Tunis : l’Algérie décroche 8 médailles

L’Open Africain de Tunis a débuté hier samedi 12 mars 2022 à la salle omnisport du complexe de Radés. Les judokas algériens y étaient présents et se sont démarqués en obtenant pas moins de huit médailles dès la première journée.

La sélection algérienne composée de vingt-six algériens (15 judokas masculins et 11 féminins), s’est affirmée avec l’obtention de plusieurs médailles dont certaines d’or . En effet, Yamina Hallalta chez les moins de 57 kilos et Rachid Cherrad chez les moins de 66 kilos ont a eux deux remporté chacun une médaille d’or.

Les algériens ont aussi fait l’acquisition de deux médailles d’argent grâce à Nesrine Boudjemil chez les femmes de moins de 57 kilos et Waïl Ezzine chez les hommes de moins de 66 kilos, Belkadi Amina chez femmes 63 kilos et Younes Belaribi chez les moins de 60 kilos. Enfin, Faïza Aïssahine chez les moins de 52 kilos et Driss Messaoud chez les moins de 73 kilos ont quant à eux apporté chacun une médaille de bronze.

L’Algérie s’inscrit donc déjà comme un pays s’imposant dans cette édition de 2022 sachant que seulement une quinzaine de judokas ont eu l’occasion de performer tandis que les autres ne le feront que lors de la deuxième journée de cette compétition, aujourd’hui 13 mars 2022.

Le reste des judokas féminines représentant l’Algérie sont :

Imène Zerrouk (-48 kg), Mahdjouba Moudjed (-48 kg), Kenza Naït Ammar (-63 kg), Dihia Chaâlal, Dounia Boughembouz (-70 kg), Louiza Ichaâlal (-78 kg) et Meroua Mammeri (+78 kg).

Tandis que chez les hommes le pays sera représenté par :

Billel Yakoubi (-60 kg), Salah Chioukh (-60 kg), Aghiles Ben Azzoug (-81 kg), Achour Dhenni (-81 kg), Abderrahmane Laouar (-81 kg), Oussama Kabri (-90 kg), Loukman Daghoul (-90 kg), Mehdi Hadjla (-100 kg), Raouf Kahia (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belrakaâ (+100 kg).

Un tournoi d’envergure international dans lequel il faut se démarquer

D’après le président de la FTJ, Skander Hachicha ce tournoi est très important compte tenu de son interruption durant 3 ans à cause de la pandémie du COVID-19 et des mesures qui avaient été prises en conséquence.

L’Open Africa de Tunis compte la participation d’un total de 187 judokas issus de 22 pays différents . Les nations qui se sont engagés à participer à cette compétition sont donc : la Tunisie, l’Algérie, Bahreïn, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Tchad, la RD Congo, la Colombie, Djibouti, la France, le Gabon, la Guinée, le Kenya, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Maroc, Malte, le Niger, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, Tadjikistan, les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Avec ses 31 athlètes engagés, l’Algérie sera le deuxième pays le mieux représenté dans cette compétition après la Tunisie pays organisateur qui compte quant à lui 49 judokas.