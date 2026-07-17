Opel va produire des moteurs en Algérie : deux accords majeurs signés lors du forum algéro-allemand

L’Algérie s’apprête à écrire une page inédite de son histoire industrielle. Lors du Forum économique algéro-allemand organisé à Berlin ce vendredi 17 juillet, en marge de la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune, Opel a officialisé deux engagements d’une portée considérable : la construction d’une usine automobile complète sur le sol algérien, et la fabrication locale de moteurs, une première pour un constructeur étranger dans le pays.

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Opel confirme son usine algérienne avec une approche « du local au local »

Évaluée comme un tournant stratégique pour la marque allemande hors d’Europe, l’implantation d’une usine de production automobile Opel en Algérie repose sur une philosophie claire : fabriquer sur place pour vendre sur place. En effet, le constructeur la qualifie lui-même d’approche « du local au local », destinée à ancrer durablement sa présence sur un marché qu’il juge à fort potentiel.

Ce projet n’est pas sorti de nulle part. Dès le début de l’année 2024, le PDG d’Opel, Florian Huettl, avait publiquement annoncé le choix de l’Algérie pour accueillir le premier site de production de la marque en dehors du continent européen. Début juillet 2026, il s’était rendu à Alger avec Xavier Chéreau, président du conseil d’administration, pour des discussions de haut niveau avec le Conseil du renouveau économique algérien. La confirmation berlinoise vient donc clore une séquence de négociations engagée depuis plus d’un an.

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La signature Opel-AGM Holding : premier constructeur à produire des moteurs en Algérie

C’est l’annonce qui dépasse le cadre habituel des accords d’assemblage. Florian Huettl et Mohamed Fawzi El Kabir, directeur général d’AGM Holding Company SpA, ont paraphé à Berlin un protocole d’accord prévoyant l’intégration d’une unité locale de fabrication de moteurs au futur dispositif industriel d’Opel. Concrètement, cela ferait d’Opel le premier constructeur automobile à produire des moteurs en Algérie.

« J’ai été ravi de rencontrer Son Excellence Monsieur le Président de la République algérienne. Nous avons échangé sur l’importance du marché algérien, qui présente un potentiel considérable pour Opel. La signature de ce protocole d’accord constitue une étape stratégique majeure dans la poursuite de l’expansion de notre présence internationale au-delà de l’Europe », a déclaré Huettl.

De plus, il a ajouté : « Notre ambition est de rendre l’expertise allemande d’Opel en matière d’ingénierie ainsi que ses solutions de mobilité accessibles à un nombre toujours plus important de clients à travers le monde. L’accord signé aujourd’hui pose les fondements d’une coopération à long terme avec nos partenaires algériens et renforce notre ambition commune de créer durablement de la valeur. Le projet soutiendra le développement de l’écosystème automobile algérien tout en créant les capacités locales de production nécessaires à Opel. »

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La visite de Tebboune à Berlin, catalyseur d’un rapprochement algéro-allemand

Choisir le Forum économique algéro-allemand pour officialiser ces annonces n’est pas anodin. La visite d’État du président Tebboune à Berlin a servi de cadre à une série d’accords couvrant des secteurs stratégiques, à l’instar de l’énergie, de l’industrie ainsi que de la formation.

Pour Opel, l’Algérie représente bien plus qu’un débouché commercial. Avec ses ressources énergétiques compétitives, sa position géographique entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, et un cadre d’investissement rénové, le pays s’impose progressivement comme une plateforme industrielle crédible aux yeux des grands groupes européens.

Pour rappel, Opel est l’un des principaux constructeurs automobiles européens et produit des véhicules en Allemagne depuis 1899. La marque est le premier constructeur allemand à proposer l’ensemble de sa gamme en version 100 % électrique grâce à ses plateformes multi-énergies.

Ainsi, Opel offre à ses clients la liberté de choisir le mode de propulsion qui correspond le mieux à leurs besoins, tout en répondant aux exigences de la mobilité de demain. Opel et sa marque sœur britannique Vauxhall proposent une mobilité accessible et sont présentes dans plus de 60 pays.

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