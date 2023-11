OPEL lance le début des commandes et définit les délais de livraison

La marque Opel Algérie, représentée en par le concessionnaire agréé HCI, a annoncé l’ouverture des commandes de ses modèles commercialisés en Algérie, à compter d’aujourd’hui dimanche 19 novembre, à travers les différents réseaux de distribution constitués de 27 distributeurs, avec un délai de livraison de 10 jours. sur le parc automobile déjà existant, en Algérie, ce qui représente un nombre relativement restreint.

En effet, il convient de noter que la marque allemande Opel a annoncé l’entrée de 4000 voitures de la marque en Algérie avant la fin de l’année en cours.

Il est à rappeler, qu’Opel, absente de l’Algérie depuis 6 ans, s’est lancée officiellement pour conquérir le marché algérien en lançant la commercialisation de ses véhicules aujourd’hui, le mercredi 15 novembre 2023.

Modèles et prix des véhicules OPEL en Algérie

Opel Astra : Motorisation 1.2 ESS, 130 CH, BVA 8 au prix de 4.489.000 DA, avec une remise de lancement elle passe à 4.319.000 de dinars algériens, pour la version Elegance et 4.619.000 de dinars algériens pour la version GS Line.

Opel Mokka : Motorisation 1.2 ESS, 130 CH, BVA 8 au prix de 3.944.000 DA, avec une remise de lancement elle passe à 3.849.000 de dinars algériens.

Opel Grandland : Motorisation 1.6 ESS, 165 CH, BVA 6 au prix de 4.849.000 DA, avec une remise de lancement elle passe à 4.689.000 de dinars algériens.

Ces modèles son proposés avec une garantie de 5 ans ou 100.000 KM.

Il est à rappeler, que le 1er novembre passé, un premier lot de voitures Opel a fait son entrée au port de Mostaganem, annonçant ainsi le début d’une nouvelle ère pour les amateurs de la marque en Algérie. De plus, en mars dernier, Halil Commerce et Industrie a obtenu son agrément pour l’importation de véhicules neufs en Algérie. Ce représentant d’Opel en Algérie a ainsi rejoint Fiat Algérie et le constructeur chinois Jac représenté par Emin Auto dans cette opportunité de commercialisation.