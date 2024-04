Opel Frontera : retour d’un SUV iconique dans une version électrique et hybride

Opel ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec le dévoilement du Nouveau Opel Frontera. Avec un design audacieux, des fonctionnalités intelligentes et une motorisation électrifiée, ce SUV spacieux promet une expérience de conduite moderne et durable.

Dès le premier regard, le nouveau Frontera captive par son interprétation robuste du design Opel. Arborant fièrement le nouvel emblème « Blitz » au centre de l’Opel Vizor, sa silhouette expressive allie fonctionnalité et modernité.

Les phares Eco LED et les passages de roues prononcés renforcent son allure robuste et rassurante, tandis que les détails de design, tels que la « wings signature » d’Opel, ajoutent une touche raffinée d’élégance et de sophistication.

Opel Frontera : un intérieur intelligent, un espace généreux et des performances époustouflantes

À l’intérieur, l’intelligence du design rencontre la praticité avec le poste de conduite Pure Panel, entièrement numérique, et des solutions de connectivité innovantes. Une station smartphone optionnelle transforme le téléphone de l’utilisateur en centre de commande d’infodivertissement du véhicule, offrant une expérience utilisateur sans stress.

De plus, les sièges avant bénéficient de la technologie Intelli-Seat, garantissant un confort optimal même lors de longs trajets.

Mais le nouveau Frontera ne se contente pas d’être intelligent et confortable, il offre également un espace généreux et des solutions de rangement astucieuses. Avec jusqu’à 1 600 litres de volume de chargement et des sièges arrière rabattables, il répond aux besoins des conducteurs actifs et soucieux de l’environnement.

Les passagers bénéficient également de petits détails bien pensés, tels que les poches pour smartphone situées sur les dossiers des sièges avant.

En ce qui concerne la performance, le nouveau Frontera propose une gamme de motorisations électriques et hybrides, assurant un plaisir de conduite dynamique tout en réduisant l’empreinte environnementale. Les réglages spécifiques du châssis garantissent une tenue de route optimale, même à grande vitesse.

Avec le Nouveau Opel Frontera, Opel continue son engagement en faveur de l’électrification tout en offrant aux conducteurs une expérience de conduite excitante et responsable. Ce SUV spacieux et intelligent incarne parfaitement la vision de la marque pour l’avenir de la mobilité.