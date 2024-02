OPEL El Djazair : baisse des prix et ouverture aux détenteurs de licences moudjahid

Opel Algérie, représenté par HCI, a récemment annoncé de nouveaux prix attractifs pour sa gamme de véhicules. Les réductions vont jusqu’à 222 500 DA, une excellente nouvelle pour les adeptes de la marque au Blitz.

En effet, les prix de plusieurs modèles ont été revus à la baisse. Par exemple, l’Opel Mokka Elégance est désormais proposée à 3 819 000 DA, soit une réduction de 125 000 DA par rapport à son ancien tarif. De même, la version GS Line est désormais affichée à 4 049 000 DA, soit une économie de 222 000 DA pour les clients.

L’Opel Astra GS Line et le Grand Land GS Line ne sont pas en reste. Le premier voit son prix baisser de 210 000 DA pour atteindre 4 579 000 DA, tandis que le second est désormais proposé à 4 679 000 DA, soit une réduction de 170 000 DA.

Des avantages et tarifs préférentiels pour les détenteurs de licence moudjahid

En plus de ces baisses de prix, Opel Algérie offre également des avantages aux détenteurs de licence moudjahid. Ces derniers peuvent désormais profiter de tarifs avantageux sur l’ensemble de la gamme de véhicules proposée par la marque.

L’Opel Mokka Elégance est désormais proposée à 3.085.000 DA.

La version GS Line est désormais affichée à 3.279.000 DA.

L’Opel Astra GS Line voit son prix baisser pour atteindre 3.725.000 DA.

Tandis que le et le Grand Land GS Line est désormais proposé à 3.805.000 DA.

Une stratégie gagnante pour rester compétitif sur le marché

Par ailleurs, il est évident que cette initiative de réduction des prix vise à rendre la gamme Opel plus accessible à un plus grand nombre de clients en Algérie. En proposant des tarifs attractifs, Opel Algérie espère attirer de nouveaux clients et fidéliser sa clientèle existante.

Pour conclure, en baissant ses prix, Opel Algérie se positionne comme un acteur majeur sur le marché automobile algérien. Cette stratégie commerciale agressive lui permet de rester compétitif face à la concurrence et de renforcer sa présence sur le marché.