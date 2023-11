Opel Algérie : la date officielle de lacement dévoilée

Le constructeur automobile allemand Opel, faisant partie du groupe Stellantis aux côtés de Fiat, signera son grand retour sur le marché algérien le mercredi 15 novembre 2023.

En effet, Opel, membre du groupe Stellantis tout comme le constructeur italien Fiat, est prêt à conquérir le marché algérien en lançant la commercialisation de ses véhicules. Halil Commerce et Industrie (HCI), le représentant d’Opel, a obtenu son agrément pour l’importation de véhicules neufs en mars dernier, aux côtés de Fiat Algérie et du constructeur chinois Jac représenté par Emin Auto. Donc, c’est Halil Commerce et Industrie qui va orchestrer la cérémonie de lancement de la marque Opel en Algérie à l’hôtel Sheraton d’Alger.

De plus, il est important de rappeler que le 1er novembre, un premier lot de voitures Opel a fait son entrée au port de Mostaganem, préfigurant le début d’une nouvelle ère pour les amateurs de la marque en Algérie. Les passionnés d’automobiles ont salué cette arrivée des véhicules du constructeur allemand, qui attendent avec impatience de découvrir les derniers modèles d’Opel sur les routes algériennes.

Chery et Fiat : les pionniers de la nouvelle dynamique automobile algérienne

En outre, ce n’est pas seulement Opel qui explore de nouveaux horizons en Algérie. La semaine dernière, la marque chinoise Chery a lancé ses activités dans le pays, prévoyant même l’implantation d’une usine à Bordj Bou Arreridj. Fiat, de son côté, avait déjà débuté ses activités d’importation et de commercialisation de véhicules neufs en mars dernier. En parallèle, la construction d’une usine à Oran est en cours, avec une entrée en production prévue pour décembre prochain.

De plus, l’accès au marché automobile algérien est conditionné par des investissements substantiels dans l’assemblage local de véhicules. Fiat, conscient de cette exigence, a pris les devants en lançant la construction d’une usine à Oran, et cette démarche stratégique vise à renforcer la présence de la marque sur le marché en offrant des véhicules assemblés localement, répondant ainsi aux attentes du marché algérien.

Enfin, Opel, en rejoignant la dynamique initiée par Fiat et Chery, s’inscrit pleinement dans un horizon prometteur sur le marché automobile algérien. Les consommateurs peuvent s’attendre à une variété de modèles de haute qualité, témoignant de l’expertise et de l’innovation d’Opel en matière automobile.

