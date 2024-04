Ooredoo réalise les meilleures performances de l’internet mobile en Algérie en 2024

nPerf, le leader français en optimisation de réseaux de télécommunication, basé à Lyon, a dressé un baromètre des meilleures connexions mobiles en Algérie, pour l’année 2024. Pour ce faire, le score nPerf prend en considération plusieurs critères pour évaluer les performances des opérateurs, au cours de l’année 2023/2024.

Cette analyse du marché mobile en Algérie couvre la période allant du mois d’avril 2023 jusqu’au mois de mars 2024, en se basant sur les performances des différents opérateurs. Notamment, en matière de débits descendants et montants, la latence, la navigation et le streaming.

Ooredoo, leader incontesté de l’internet mobile en Algérie

Dans ce baromètre, Ooredoo se démarque avec des performances supérieures, sur quatre indicateurs, en comparaison avec les autres opérateurs. Avec un débit descendant annuel moyen de 15 Mb/s, l’opérateur offre le débit le plus rapide en Algérie (Djezzy et Mobilis ont fourni tous les deux 7 Mb/s).

Il est important de signaler que le débit descendant, représente la quantité de données que votre connexion peut recevoir en une seconde. Ces résultats placent Ooredoo bien au-dessus de ses concurrents, grâce à une importante capacité à gérer efficacement le trafic utilisateurs même pendant les heures de pointe.

Ooredoo offre, aussi, à ses clients la meilleure expérience de streaming vidéo en Algérie, avec un score de 73%. Ce test a pour objectif de mesurer la qualité du visionnage des vidéos sur YouTube.

Ooredoo a obtenu la deuxième meilleure latence en Algérie

Le test nPerf mesure également la latence de chaque opérateur. En d’autres termes, le temps nécessaire à un petit paquet de données pour effectuer un aller-retour entre votre ordinateur et le serveur de test de débit. Plus le résultat est faible, plus la connexion est réactive.

Par conséquent, l’opérateur a obtenu le score de 54 ms. Ce résultat, à combiner avec une performance de navigation (équivalant à un temps de chargement moyen des pages de 3.9 secondes) et de streaming de 61% et 73, respectivement, témoignent d’une excellente qualité de service.

Sur la période allant du mois d’avril 2023, jusqu’au mois de mars 2024, Ooredoo a réalisé les meilleures performances sur le marché de l’internet mobile en Algérie, suivi par Djezzy qui a démontré des résultats encourageants. En revanche, Mobilis ATM arrive en dernière place de ce podium.

