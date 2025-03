Jeudi le 20 mars 2025 – Sous le signe de connectivité et de solidarité, Ooredoo lance une offre commerciale solidaire pour le mois de Ramadan. Pour chaque souscription au forfait 4500 durant le mois de Ramadan, Ooredoo s’engage à reverser 1500 DA à des associations caritatives.

Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’entraide et son engagement à enrichir l’expérience digitale de ses clients, Ooredoo a lancé à l’occasion du mois sacré de Ramadan une offre commerciale innovante et solidaire, offrant à ses clients une opportunité unique de contribuer à une cause noble tout en bénéficiant d’une multitude d’avantages exceptionnels en Appels et Internet.

Pour ce mois sacré, symbole d’entraide et de partage, Ooredoo est fière de lancer cette initiative humanitaire et contribuer à travers un geste simple pour venir en aide aux personnes nécessiteuses. En effet, pour chaque souscription au forfait 4500 durant le mois de Ramadan, Ooredoo s’engage à reverser 1500 DA à des associations caritatives.

1500 DA reversés à des associations caritatives pour chaque souscription au forfait 4500

Cette initiative permettra ainsi aux abonnés d’Ooredoo de contribuer à une cause noble tout en profitant de 12 recharges de 5 Go d’internet, d’Appels illimités vers Ooredoo et de 500 DA de crédit pour les appels et SMS vers tous les réseaux nationaux.

Le client bénéficiera de la totalité des avantages proposés par la formule du rechargement effectué, qui lui permettront de contribuer à une cause noble.

Disponible en rechargement ou en nouvelle souscription, le forfait Ooredoo 4500 DA permet aussi aux clients de bénéficier de trois forfaits supplémentaires, et ce, en payant l’équivalent de neuf forfaits classiques, et de rester connectés et de partager des moments précieux avec leurs proches.

À travers cette offre technologique de solidarité, Ooredoo confirme une fois de plus son statut d’entreprise engagée à enrichir l‘expérience digitale de ses clients avec des offres et solutions technologiques qui contribuent à la promouvoir des valeurs nobles au sein de la société.