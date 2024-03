Ooredoo et HCLA lancent un dictionnaire interactif arabe en ligne

ALGER, le 03 mars 2024 – Ooredoo et le Haut Conseil de la Langue Arabe (HCLA) ont annoncé le lancement officiel du premier dictionnaire interactif arabe en ligne. Une plateforme innovante qui utilise des contenus iconographiques et sonores pour illustrer la définition des mots.

Accessible via ce lien, ce dictionnaire visuel arabe en ligne couvre cinq portails thématiques : Être-humain, Animal, Végétal, Temps et Espace. Il représente une avancée majeure dans la préservation et la promotion de la richesse de la langue arabe.

Les utilisateurs arabophones, souligne le communiqué d’Ooredoo dont Algérie360 a reçu une copie, du monde entier peuvent désormais explorer ce nouvel outil exhaustif pour la recherche de mots et la compréhension des significations.

« Ooredoo Algérie a accompagné le Haut Conseil de la langue Arabe dans ce projet innovant exceptionnel, et nous avons ensemble gagné le pari grâce à cet accompagnement», a déclaré le président du Haut Conseil de la langue Arabe, Pr. Salah Belaid, avant de poursuivre : «Nous nous réjouissons de ce partenariat, et exprimons toute notre gratitude à Ooredoo pour sa fidélité envers la langue Arabe. Nous remercions tous les employés de l’entreprise, qui veillent à assurer des services qui nous unissent. ».

Un outil pédagogique et une référence linguistique

Dans ses déclarations, M. Roni Tohme, le Directeur général de Ooredoo, exprime sa satisfaction quant au lancement du premier dictionnaire arabe en ligne, fruit d’une collaboration entre le Haut Conseil de la Langue Arabe et Ooredoo. Il met en avant le caractère novateur de ce projet, soulignant son importance en tant qu’outil pédagogique et référence linguistique.

Cette initiative, selon M. Tohme, témoigne de l’engagement continu d’Ooredoo envers la numérisation et la promotion de la langue arabe, ainsi que sa contribution à l’adaptation de cette dernière aux exigences de la transformation digitale.

Il est important de souligner que dans le cadre de sa politique visant à promouvoir les projets innovants et technologiques en Algérie, ainsi que son engagement en faveur de la promotion de la culture et de l’éducation dans le pays, Ooredoo a établi un partenariat en avril 2022 pour financer la création de ce dictionnaire.

L’entreprise s’engage également à suivre de près et à soutenir le développement du projet jusqu’à sa finalisation et sa mise en ligne.

En soutenant la réalisation de ce premier dictionnaire arabe en ligne, Ooredoo réitère son engagement envers les initiatives culturelles et éducatives à l’ère de la transformation numérique.