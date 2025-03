Ooredoo célèbre ses 20 ans en offrant 20 voitures Fiat 500 à ses abonnés !

Alger, 2 mars 2025 – Dans une ambiance festive et pleine d’émotion, Ooredoo Algérie a célébré ses 20 ans d’existence avec un évènement exceptionnel. La cérémonie de remise des prix du concours Quiz 20 ans s’est tenue au siège de l’entreprise à Ouled Fayet, où 20 heureux gagnants ont reçu les clés de leurs nouvelles voitures Fiat 500.

Une cérémonie placée sous le signe de la fidélité et de la gratitude

Présidée par M.Roni Tohme, Directeur Général d’Ooredoo Algérie, en présence des hauts responsables de l’entreprise, cette cérémonie a été l’occasion de récompenser la fidélité des abonnés.

Les gagnants, sélectionnés après plusieurs semaines de participation au Quiz 20 ans, ont ainsi pu repartir au volant de leur nouvelle voiture, un moment chargé de joie et d’émotions.

« Chez Ooredoo, nos clients sont au cœur de notre engagement. Ce concours a été une manière de les remercier et de célébrer ensemble ces 20 ans de succès », a déclaré M.Roni Tohme lors de son discours.

Un jeu exceptionnel qui a marqué les esprits !

Lancé le 17 novembre 2024 et clôturé le 25 janvier 2025, le Quiz 20 ans a rencontré un franc succès auprès des clients d’Ooredoo. Le principe du jeu était simple : chaque abonné devait recharger son compte avec un minimum de 100 DA puis composer *523# afin de répondre à des questions. Chaque bonne réponse et recharge supplémentaires permettaient de gagner plus de points, augmentant ainsi les chances de gagner et de remporter l’un des 20 véhicules mis en jeu.

Ce concours, alliant divertissement et récompense, a permis aux participants de vivre une expérience amusante et interactive, tout en mettant en avant la proximité et l’engagement d’Ooredoo envers sa clientèle.

Une stratégie centrée sur l’expérience client

Au-delà de l’aspect festif, cet événement reflète la volonté d’Ooredoo de maintenir une relation forte et privilégiée avec ces abonnés. En proposant des initiatives innovantes et en même temps attractives, l’opérateur télécom affirme son engagement à offrir des services toujours plus enrichissants.

Avec cette célébration marquant ces 20 ans, Ooredoo confirme une fois de plus son rôle de leader du secteur, en combinant innovation, engagement et fidélisation de sa clientèle. Une manière idéale de remercier ceux qui ont contribué à son succès et de poursuivre l’aventure avec encore plus d’ambition pour les années à venir.