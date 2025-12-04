Ooredoo Algérie lance officiellement la 5G et dévoile ses offres

C’est un tournant décisif pour le paysage numérique national. Après des mois d’attente et de spéculations, la cinquième génération de réseaux mobiles est désormais une réalité opérationnelle en Algérie. Ooredoo Algérie a officiellement donné le coup d’envoi de sa technologie 5G ce jeudi 4 décembre 2025, lors d’une conférence de presse tenue à son siège à Alger.

Une annonce qui ne se limite pas à une simple évolution technique. Elle rebat les cartes du marché; avec une stratégie commerciale offensive. Pas de changement de prix et une accessibilité immédiate.

Une démonstration de force technique après le feu vert de l’ARPCE

L’événement organisé ce matin au siège de l’opérateur n’était pas qu’une simple formalité. Devant un parterre de journalistes et les cadres dirigeants de l’entreprise, Ooredoo a tenu à prouver la robustesse de son infrastructure à travers une démonstration technique en temps réel. Cette première mise en service effective intervient dans un cadre réglementaire fraîchement balisé.

En effet, l’opérateur a agi suite à la notification officielle, le 26 novembre dernier, du nouveau cahier des charges par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE). Ce cahier définit les conditions d’exploitation de ce réseau ultra-rapide.

La démonstration d’aujourd’hui vient couronner une série de phases de tests techniques intensifs menés dans la plus grande discrétion ces derniers mois. Selon les données présentées, les essais de performance, de stabilité et de débit ont été concluants. Ils affichent des vitesses de connexion vertigineuses et une latence quasi inexistante. Ces indicateurs confirment que le réseau est non seulement prêt, mais qu’il s’aligne sur les standards internationaux les plus drastiques.

Pour Ooredoo, il s’agit de capitaliser sur vingt années d’expertise en Algérie. Le message est clair : l’infrastructure a été modernisée. Les investissements consentis ces dernières années pour renforcer le « backbone » du réseau portent aujourd’hui leurs fruits. Cela permet une transition fluide vers cette nouvelle ère technologique.

« Born for 5G » : Une stratégie commerciale sans surcoût pour l’abonné

C’est sans doute l’information la plus attendue par les consommateurs algériens : combien coûtera la 5G ? Contre toute attente, Ooredoo a choisi de briser les codes habituels des lancements technologiques. Elle annonce que la 5G sera proposée au même tarif que la 4G. Cette approche, détaillée lors de la présentation du plan marketing, vise une démocratisation accélérée du très haut débit mobile.

Sous le slogan évocateur « Born for 5G » (Né pour la 5G), l’opérateur a dévoilé un parcours client simplifié à l’extrême. Concrètement, la transition sera transparente. Les abonnés actuels n’auront pas besoin de changer d’offre ni de carte SIM, puisque l’ensemble des cartes USIM 4G d’Ooredoo sont d’ores et déjà compatibles. Dès qu’un client se trouvera dans une zone couverte, une notification l’invitera à basculer sur le réseau 5G, sans frais supplémentaires.

Cette stratégie agressive vise à lever les freins à l’adoption. En intégrant automatiquement la 5G dans les nouvelles activations et en rendant les offres actuelles compatibles, l’opérateur s’assure une migration massive de sa base d’abonnés vers cette nouvelle technologie. Cela répond à une consommation de data mobile en explosion constante en Algérie, notamment pour le streaming haute définition et le gaming.

Déploiement progressif : Alger, Oran, Constantine et Sétif en tête de pont

Si la technologie est disponible, son déploiement sur l’immense territoire algérien se fera de manière graduelle et réfléchie. Le plan dévoilé ce jeudi prévoit une couverture initiale touchant huit wilayas pour cette première année de lancement. Sans surprise, l’accent est mis sur les grands pôles urbains et économiques.

Alger, Oran, Constantine et Sétif constituent le fer de lance de cette première phase. Ce choix stratégique répond à une logique de densité de population et de demande économique. Ces zones concentrent en effet une grande partie du tissu industriel, universitaire et entrepreneurial du pays. Pour ces secteurs, la 5G n’est pas un luxe, mais un outil de compétitivité.

Ce calendrier de déploiement respecte scrupuleusement le cahier des charges validé par l’autorité de régulation. L’objectif affiché est d’assurer une qualité de service irréprochable (« Quality of Service »). Plutôt que de courir après une couverture géographique totale immédiate mais instable. Les résidents des wilayas concernées verront donc apparaître le sigle 5G sur leurs smartphones progressivement au fil des prochaines semaines.

Un levier pour l’économie numérique et les villes intelligentes

Au-delà de la vitesse de téléchargement sur un smartphone, l’arrivée de la 5G portée par Ooredoo et ses concurrents ouvre la voie à des transformations structurelles profondes. Lors de son allocution, Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a insisté sur cette dimension macro-économique : « Nous entrons dans une nouvelle phase de compétitivité et d’innovation… Cette étape n’est pas seulement un accomplissement technologique, mais également un engagement envers l’Algérie, sa jeunesse, ses industries et son économie. »

La faible latence de la 5G est la clé de voûte pour le développement des futures villes intelligentes (« smart cities ») en Algérie. Elle permet aussi la gestion autonome des transports, ou encore la télémédecine, permettant des interventions à distance.

Pour l’écosystème des startups algériennes, c’est une opportunité en or de développer des solutions IoT (Internet des Objets) jusqu’ici bridées par les limites de la 4G.

Il convient de rappeler que ce lancement commercial fait suite à l’officialisation politique de la technologie, survenue hier soir, mercredi 3 décembre 2025. Lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, en présence des membres du gouvernement, le top départ a été donné aux trois opérateurs.

En étant le premier à dégainer son offre commerciale ce matin, Ooredoo confirme son ambition de rester le pionnier de l’innovation numérique en Algérie. Elle se montre prête à accompagner la vision de l’État pour une économie diversifiée et connectée.

