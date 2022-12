Onze type maghrébin de l’année 2022 : 3 Algériens y figurent

Trois joueurs internationaux algériens figurent dans le onze type maghrébin de l’année 2022. Il s’agit de Riyad Mahrez, Ismael Bennacer et Ramy Bensebaini. Ce n’est pas une surprise après leurs équipes la saison écoulée, respectivement Manchester City, l’AC Milan et Borussia Mönchengladbach.

Comme chaque année, le journal français spécialisé « L’Equipe », établi le onze type maghrébin. Ca concerne notamment les joueurs marocains, algériens, tunisiens qui évoluent dans les cinq grands championnats européens.

Sans surprise, trois joueurs internationaux algériens y figurent. En effet, il s’agit de Riyad Mahrez (Manchester City), Ismael Bennacer (AC Milan) et Ramy Bensebaini (Borussia Mönchegladbach).

Mahrez a été l’auteur d’une saison remarquable avec Man City, au terme de laquelle il a été sacré champion d’Angleterre avec son équipe. Mieux, ses statistiques plaident en faveur avec 21 buts inscrit et 9 neuf passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues. Quant à Bennacer, il s’est imposé comme un élément incontournable avec l’AC Mila. La cerise sur le gâteau, c’est d’avoir remporté le Scudetto avec les Rossoneri. Enfin, Bensebaini connait une marge de progression impressionnante avec Mönchengladbach. Sa bonne saison a, d’ailleurs, suscité l’admiration de plusieurs recruteurs.

A noter que Youcef Atal (OGC Nice) et Youcef Belaïli (Brest puis Ajaccio) figurent dans la liste des joueurs remplaçants.

Les Marocains en force

Dans le onze type maghrébin de l’année 2022, on constate que les joueurs marocains sont présents en force. Ils sont 6, en l’occurrence le gardien de but Yassine Bounou (FC Séville), les deux défenseurs Achraf Hakimi (PSG) et Nayef Aguerd (West Ham), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Sofiane Boufal (SCO Angers) et enfin Youssef En-Nessyri (FC Séville).

En plus des trois internationaux algériens et les six marocains, les deux Tunisiens Aissa Laidouni (Ferencvanos) et Mountassar Talbi (FC Lorient) forment également le onze type maghrébin de l’année 2022.