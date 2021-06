ONU : Zeghmati exige la restitution des fonds pillés

L’Algérie a souligné la nécessité de renforcer les relations internationales concernant le recouvrement d’avoirs et de l’extradition des criminels, ainsi que l’échange d’informations et l’entraide judiciaire, conformément à la législation nationale, et ce, dans le but de déterminer et de restreindre l’étau autour des individus impliqués dans des affaires de corruption et les privant de leurs gains illégaux.

Lors de son discours à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre la corruption qui s’est tenu du 02 au 04 juin par visioconférence au siège de l’ONU à New York, afin de lutter contre la corruption, le ministre de la Justice et Garde des sceaux Belkacem Zeghmati a réitéré l’appel de l’Algérie à tous les pays concernés à faire preuve de bonne foi et a réaffirmé « la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale » entre ces pays et l’Algérie.

« Les avoirs détournés doivent être restitués sans condition et dans le plein respect des droits souverains des États »

Le ministre a souligné que la gestion et l’utilisation des avoirs récupérés relèvent de la seule responsabilité du pays « demandeur » et que les avoirs détournés doivent être restitués « sans condition et dans le plein respect des droits souverains des États ».

Zeghmati a poursuivi en déclarant que « l’Algérie attache une grande importance à la lutte contre toutes les formes de corruption et cherche constamment à renforcer l’efficacité de son système national de prévention et de lutte contre la corruption ».

Dans ce contexte, il a mentionné la création de l’Autorité suprême pour la transparence, la prévention et le contrôle de la corruption en vertu de l’amendement constitutionnel 2020 » ajoutant que « la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption est en cours d’élaboration avec la participation de tous les partis concernés ».

Le ministre a également déclaré que la corruption est le « facteur principal dans la détérioration du rendement économique et un grand obstacle dans le processus de développement et de lutte contre la pauvreté, car qu’elle amoindrit la performance des institutions et menaces la stabilité et la sécurité des communautés », ainsi mettant en exergue le rôle de « la lutte et la prévention de la corruption dans la réalisation des objectifs de développement durables, la concrétisation des valeurs de la justice et la force de la loi, ainsi que le renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions étatiques ».