ONU : Israël attaque verbalement l’Algérie, l’ambassadeur algérien réplique avec des preuves

La dernière réunion du Conseil de sécurité de l’ONU a été marquée par un échange houleux entre les représentants de l’Algérie et d’Israël. Tout a commencé lorsque l’ambassadeur algérien a présenté des images et des témoignages concernant la situation humanitaire dramatique dans les territoires palestiniens occupés. Son intervention visait à attirer l’attention de la communauté internationale sur les souffrances des civils, notamment des enfants, victimes de malnutrition et de privations.

Peu après, le représentant israélien a réagi de manière virulente. « Ce n’est pas la première fois que le représentant de l’Algérie transforme ce conseil en salle de spectacle », a-t-il déclaré, accusant Alger d’exagérer et de manipuler les faits. Selon lui, les informations présentées par l’Algérie seraient fausses ou détournées. L’ambassadeur israélien a même affirmé que les photos montrées concernaient des enfants souffrant de problèmes sans rapport avec la guerre ou la malnutrition.

Accusations d’Israël et preuves de l’Algérie

Face à ces accusations, l’ambassadeur algérien a demandé de reprendre la parole pour rétablir la vérité. Avec fermeté, il a rappelé que les informations avancées par Alger ne sont pas de simples allégations, mais qu’elles reposent sur des documents officiels. « Les faits sont absolument documentés », a-t-il souligné, en précisant que les preuves figuraient dans le rapport du secrétaire général des Nations unies ainsi que dans un rapport détaillé de l’IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), long de 50 pages.

Cet échange tendu illustre une nouvelle fois la fracture diplomatique profonde entre Israël et l’Algérie. Alors qu’Alger continue de défendre sans relâche la cause palestinienne au sein des instances internationales, Tel-Aviv cherche à discréditer ces prises de position en les qualifiant de propagande. Mais la réponse ferme et documentée de l’ambassadeur algérien a permis de rappeler que la défense des droits humains ne relève pas de la mise en scène, mais de la réalité quotidienne des populations sous occupation.

La bataille diplomatique continue au Conseil de sécurité

La séance s’est terminée sans nouvel incident, mais cet épisode montre que le Conseil de sécurité reste un théâtre d’affrontements verbaux où s’opposent visions et intérêts contradictoires. Pour l’Algérie, la priorité reste de porter la voix des opprimés, en s’appuyant sur des preuves irréfutables, tandis qu’Israël cherche à délégitimer toute critique internationale. Cette confrontation annonce d’autres débats houleux à venir autour de la question palestinienne.

