Algérie élue membre du Conseil économique et social de l’ONU

L’Algérie a été élue hier, le vendredi 7 juin 2024 – membre du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour une période de 3 ans, de janvier 2025 à décembre 2027, avec un total de 185 voix sur les 190 pays votants.

Lors de cette session de l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue à New York, l’Algérie a décroché son huitième mandat au sein de cet organe principal de l’ONU. Cette élection marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’Algérie envers la communauté internationale.

Cette élection témoigne de la confiance accordée à l’Algérie par les Nations Unies et ses États membres. Elle représente également une reconnaissance de la capacité de l’Algérie à mobiliser les compétences et l’engagement nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

ONU : Les objectifs de la diplomatie algérienne

Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne mettra à profit cette adhésion pour contribuer de manière significative à l’élaboration de recommandations politiques. Ces recommandations viseront à accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable pour 2030, en étroite collaboration avec les autres acteurs de l’ECOSOC.

L’Algérie, forte de son expérience et de son engagement en matière de développement durable, entend jouer un rôle actif et constructif au sein de l’ECOSOC. Cette élection permet à l’Algérie de participer activement aux discussions et aux décisions visant à promouvoir un développement économique et social inclusif et durable à l’échelle mondiale.

L’élection de l’Algérie au Conseil économique et social de l’ONU est une étape importante qui reflète la reconnaissance internationale de ses efforts et de son engagement en faveur du développement durable.

